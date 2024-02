Picos de 38 grados y chaparrones fugaces: cómo seguirá la ola de calor en Buenos Aires

Las altas temperaturas no dan respiro en Buenos Aires: después de dos semanas de un intenso de calor con más de 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que no cesarán y que las fugaces lluvias que se aparecieron en la tarde del martes fueron solamente una pequeña ilusión para que las mismas bajen, pero no sucederá.

Ola de calor en Buenos Aires

Como si fuera poco, una semana más empezó a correr con los fuertes calores en la Ciudad de Buenos Aires. Tal fue el punto de que mientras el lunes hubo 30 grados, el día martes la temperatura alcanzó los 35 y la sensación térmica se acercó a 43. ¿Dónde estás, team invierno? Seguido a eso, un pequeño chaparrón bajó la temperatura a 26 y se pudo volver a respirar con un poco más de tranquilidad.

¡Pero a no ilusionarse! Dijeron desde el Servicio Meteorológico Nacional que ya avisaron como continuará esta historia. El miércoles será casi tan pesado y extremo como lo fue el martes. Es que la mínima será de 27° y la máxima estará en 38 grados con 39 de sensación térmica desde aproximadamente las 11 de la mañana hasta la tarde. Por la noche, se verán reflejados 30° con sensaciones térmicas de 35.

Pronóstico extendido para la semana.

El jueves también será un día pesado: la mínima -que se verá reflejada durante la mañana- será de 26 grados, mientras que con el correr del día se llegará a 36° con 39 de sensación térmica. Por la tarde, en cuanto empiece a bajar, podría ver unos chaparrones fugaces que lejos de bajar la temperatura, la mantendrán.

El viernes comenzará el fin de semana largo y para la misma se indican 26° de mínima con 35 de máxima, con el mismo calor y humedad que los días anteriores. Para el fin de semana, se esperan las mismas altas temperaturas pero con lluvias en mayor y menor medida siendo frecuentes en lo que respectan los días de carnavales.