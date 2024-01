El "Papu" Gómez rompió el silencio y reveló anécdotas desconocidas de la Scaloneta en Qatar

El día después del Mundial de Qatar, Alejandro "Papu" Gómez comenzó a escribir su propia historia apartado de todo lo que fue el plantel campeón. A decir verdad, lo que más llamaba la atención -para bien- de la Selección Argentina era el lazo de hermandad que habían creado los jugadores, lo bien que se llevaban y cómo se divertían cada vez que les tocaba realizar una convocatoria, pero después del Mundial, algo se quebró y el ex Arsenal de Sarandí quedó metido en el medio.

Papu Gómez celebra el campeonato de Qatar.

Después de dar la vuelta olímpica, se vieron las primeras manifestaciones acerca de que algo en la relación entre "El Papu" y el resto de los jugadores se había roto. Lejanías, miradas raras y cortos circuitos que antes no se veían era lo que aparentaban. Incluso, días más tarde comenzó a hablarse sobre supuestas brujerías y hasta filtraciones por "falta de códigos" del delantero contra el resto del plantel.

La verdad es que el protagonista nunca salió a dar su versión de los hechos y los jugadores siempre esquivaron las consultas sobre él, pero hay una realidad y es que el ex Arsenal no volvió a estar seleccionado en otra convocatoria, ya no interactuó más con ningún perteneciente a la Selección y su esposa, Linda Raff, dejó de seguir en las redes sociales a Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso.

Fue casi un año de silencio por parte de todos, hasta que por primera vez, el delantero que se encuentra actualmente sin equipo por una suspensión de dos años tras dar positivo de doping, decidió romper la barrera y volver a hablar sobre la Selección. Aun así, no dijo nada sobre lo sucedido, evadiendo totalmente una supuesta lejanía con sus compañeros, brujería, conflictos, ni nada similar. En esta ocasión, decidió recordar anécdotas de Qatar.

¿Borrón y cuenta nueva? Probablemente, pero todo parecería indicar que eso mismo corre solamente desde su lado, porque del resto de jugadores no hubo indicios para recomponer la amistad. Incluso, en las entrevistas que les tocó dar a cada uno, jamás se lo mencionó al Papu como parte de ellas.

Los jugadores de la Selección Argentina festejando en Qatar.

En esta ocasión, el surgido en Sarandí dialogó con el programa italiano Cronache Di Spogliatoio y recordó ciertos momentos vividos en Qatar donde todo era felicidad sin conflictos, haciendo hincapié en cómo vivieron las reiteradas tandas de penales que debían afrontar, y qué actitudes tenía Lionel Scaloni para con el equipo.

"Era nuestro partido contra Holanda y se jugaba el Brasil-Croacia. Íbamos en autobús al estadio, gol de Brasil. Ok, Brasil gana fácil. Ahora tenemos que ganar nosotros. Sabíamos que contra Brasil era el único partido que podíamos perder, que era el partido. Con los demás teníamos confianza para ganar; pero Brasil, obviamente, es Brasil", comenzó su primera anécdota.

Y prosiguió en lo que fue la previa a jugar los cuartos de final: "Llegamos al estadio, gol de Croacia. Festejamos. Ya estábamos todos cambiados para el calentamiento, y los penales. Celebramos la tanda de penales que ganó Croacia como si fuera un partido que ganamos nosotros".

Sin embargo, todo ese festejo se vio venido abajo cuando el líder presenció aquel momento y bajó en un instante a todos, para ingresar al campo de juego con un solo objetivo en la mira: "Scaloni vino y nos insultó. Dijo: '¿Qué m... están haciendo? Vamos concentrados p..., tenemos que ir a jugar'. Y estábamos todos abrazados, porque teníamos tanta confianza porque sabíamos que contra Holanda era imposible perder".

Papu Gómez y su familia festejan en Qatar.

El partido contra Holanda fue sin dudas un antes y un después por cómo se desenvolvió el resultado, por la tensión en los penales y porque paso a paso, la final se encontraba más cerca que nunca. "Sabíamos que fuera de Brasil íbamos más o menos camino a la final", había declarado El Papu. La confianza, era total.

Pero más allá de todo lo que podrían haber vivido, sin dudas que una de las jugadas que más marcó la historia del Mundial fue la atajada de Emiliano Martínez, que sin dudas fue lo que salvó la final. "¿La atajada del Dibu? Fue una completa locura. Cuando vi la pelota pasar por delante de Otamendi pensé: 'Se acabó'. El banco de Francia también estaba dispuesto a celebrar. Pero después hizo esa atajada... Sensacional", expresó.

Argentina debió sobrevivir a un camino lleno de obstáculos llamados penales. Las tandas que más se sufren. Las que más nervios dan y las que son plenamente decisivas. No obstante, Gómez deschavó cuál era la cábala que tenía todo el plantel para asegurarse de contar con un paso más en el camino a la final. "Les gritábamos a todos 'Kiricocho', porque es el grito con el que intentamos traer mala suerte al rival", lanzó.

Lionel Messi abraza a Papu Gómez en el final del partido.

Por último, brindó detalles de lo que fueron los festejos en Qatar, al día siguiente y tras regresar al país, siempre obviando la parte que le tocó compartir con sus compañeros. "Después de la final del Mundial de Qatar, fue pura locura. Todos estábamos llorando. Hay una anécdota que me hizo reír mucho: estábamos en el campo y allí estaba Salt Bae, el chef que es famoso por cómo echa la sal. Estaba en el terreno de juego y se había llevado la copa. Y nosotros con nuestra familia estábamos esperando para tomar fotos. ¿Pero qué estaba haciendo allí? Todavía no lo sé", comentó entre risas.

Y sumó: "Después nos subimos al avión: 25 horas de viaje. Llegamos a Buenos Aires y nos esperaban 50 mil personas. Al día siguiente, sin embargo, eran 5 millones. Al final de la fiesta, tomé un taxi a casa con mi familia. Después de tanto tiempo en el vagón abierto, estaba completamente quemado, no podía ni sentarme". ¿Reinará la paz?