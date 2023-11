Gallardo es el gran DT: el sueldo multimillonario por el que aceptó dirigir en Arabia Saudita

Después de una lista extremadamente amplia de consagraciones, a Marcelo Gallardo le bastó con un año sabático lejos de lo laboral para tomar las riendas de un nuevo camino en la cual irá por todo. Un destino poco habitual pero que lo convertirá en multimillonario y con un dato sumamente curioso: integrará el top 3 de los entrenadores con mejor sueldo en el mundo.

gallardo

Fue en octubre del 2022 cuando el ex flamante entrenador de River anunciaba su salida del Millonario después de más de ocho años llevando el escudo en su pecho. Además de haber sido jugador en el club de Núñez, en su etapa como director técnico cosechó todo un camino en donde fue de gloria en gloria y hasta alzó la vara del fútbol argentino con su vistoso y glorioso juego.

La época dorada existió. 14 títulos en un poco menos de nueve años y comenzó nada más ni nada menos que con la obtención de la Copa Sudamericana en el 2014. El resto, se dividió en: Recopa Sudamericana 2015; Copa Libertadores 2015; Recopa Sudamericana 2016; Copa Argentina 2016; Copa Argentina 2017; Supercopa Argentina 2017; Copa Libertadores 2018; Recopa Sudamericana 2019; Copa Argentina 2019; Supercopa Argentina 2019; Liga Profesional 2021 y se despidió con un Trofeo de Campeones 2021.

Marcelo Gallardo entrenador de River

Su camino fue de principio a fin logros y más logros. Como si fueran pocas las cantidades de veces que gritó campeón, obtuvo una de las Copas más recordadas por todos los simpatizantes del fútbol en general y que quedará marcada para siempre en la historia del fútbol argentino: la obtención de la Libertadores tras imponerse ante Boca, su rival de toda la vida, por 3 a 1.

Aquel mediodía de octubre Gallardo reunió a su equipo de trabajo y una cantidad de periodistas se acercaron al Monumental. El clima sabía que algo pasaría: "A partir de diciembre no voy a continuar más en el cargo", dijo y a la vez, el aire se cortó, los simpatizantes sabían que a partir del mes doce del año algo se apagaría para siempre. En el fútbol mismo se sabía que su vistoso juego ya no iba a estar y de una u otra manera, ya no habría tanta jerarquía.

Llegó el día. Ante más de 70 mil personas que colmaron el Monumental, el entrenador se despidió del equipo, de su gente y de River. Fue derrota 2 a 1 contra Rosario Central aunque a más nadie le importó. Quizás fue el partido menos interesante desde lo futbolístico porque las almas estaban en otra cosa: el adiós al mejor entrenador.

Marcelo Gallardo se despide de River

Las puertas del club de Núñez se cerraron y a Gallardo le tocó la hora de disfrutar fuera del deporte, aunque eso parecía que iba tardar en suceder. Tras ser un entrenador sin trabajo, las ofertas empezaron a llegar. Varios clubes se hicieron presentes y hasta le enviaron propuestas formales, pero el "Muñeco" decidió rechazarlas todas. En Europa, Ajax; Leeds; Olympique de Marsella y Olympique de Lyon fueron los primeros en consultar. Después, también lo hizo Flamengo de Brasil. Todos recibieron un "no" como respuesta.

Todavía resta saber los motivos por los cuales el ex entrenador de River había decidido rechazar todas aquellas ofertas que no sólo parecían buenas por los equipos sino también por el dineral que recibiría. Sin ir más lejos, también circularon fuertes rumores de que tanto el Real Madrid como el Paris Saint German quisieron contar con sus servicios, pero también fueron dados de baja.

Aun así, después de un año sin trabajar, llegó la oferta menos esperada para aceptar. Si podía ser que aquel equipo esté en el radar, porque siempre quieren tener a las máximas figuras ya sea jugadores o entrenadores, pero del dicho al hecho y de que se acepten los términos, hay un largo estrecho. Sin embargo, sin miedo al qué dirán y al cómo se manejará, Gallardo dijo que sí: será el nuevo director técnico de Al-Ittihad de Arabia Saudita, mismo equipo donde se desempeña Karim Benzema.

Karim Benzema en Al-Ittihad de Arabia Saudita

Después de varios días de negociaciones, se llegó a un acuerdo y el fin de semana el Muñeco viajará para firmar un contrato por 18 meses con opción de extenderlo. Ahora... es sabido que en aquel país los números que se manejan en los contratos son extremadamente elevados pero, ni el mismísimo Gallardo se imaginaría que algún día obtendría un sueldo tan elevado, porque si todo marcha bien, integrará el top de los mejores sueldos en su labor.

Según pudo trascender, el número que tendrá por el cargo a ocupar rondará los 20 millones de dólares anuales y por eso mismo lo hace ser el tercer entrenador con mejor sueldo en el mundo entero. ¿Cómo es la lista? Quien encabeza la lista es Diego Simeone, desempeñándose en el Atlético Madrid, quien cuenta con un sueldo de 34 millones de euros anuales. Seguido a él se ubica Pep Guardiola, actualmente en el Manchester City con 22,2 millones anuales, luego lo seguirá el ex River y por debajo Jürgen Klopp, del Liverpool, que posee un contrato de 17 millones.