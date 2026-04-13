Caputo pisa el acelerador del ajuste y ordena un "recorte del 20%" en todos los ministerios: "Lo acaba de pedir"

En un contexto de caída sostenida de la recaudación y crecientes tensiones en el funcionamiento del Estado, el ministro de Economía, Luis Caputo, habría dado una nueva señal de endurecimiento del ajuste fiscal: pidió a todos los ministerios "que ajusten sus presupuestos un 20%", bajo el argumento de recortar lo que el oficialismo denomina "gastos burocráticos".

La medida, que no fue formalizada pero ya circula en despachos oficiales, se inscribe en la estrategia del gobierno de Javier Milei de profundizar el superávit fiscal a cualquier costo. Según trascendió, el titular del Palacio de Hacienda busca "profundizar" el ajuste fiscal que impulsa, desde el comienzo de su gestión, el Presidente, mediante el recorte de lo que denomina "gastos burocráticos" en cada una de las áreas de Gobierno.

El dato fue revelado por el periodista Luis Majul. "Según nuestras fuentes, muy calificadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, le acaba de pedir a todos los ministerios que ajusten sus presupuestos en un 20 por ciento. Repetimos, según la información que recibimos, el ministro de Economía le acaba de pedir a todos los ministerios que ajusten el presupuesto, están hablando especialmente de gastos burocráticos, en un 20 por ciento", lanzó el conductor.

El alcance del pedido no es menor: se extiende a todas las carteras del Ejecutivo Nacional, incluso cuando las partidas presupuestarias del ejercicio ya fueron asignadas. La decisión, difundida de manera "no oficial" por el conductor de La Cornisa, aparece en un momento delicado para las cuentas públicas, atravesadas por la caída de ingresos y la necesidad de sostener el ancla fiscal para cumplir con las metas de superávit financiero previstas en el Presupuesto 2026.

Caputo

Sin embargo, detrás del discurso técnico del orden fiscal, comienzan a emerger señales de deterioro en áreas clave. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya advirtieron que el recorte impactará directamente en los trabajadores públicos y en el funcionamiento de sectores sensibles como salud, educación y seguridad. En paralelo al ajuste, se multiplican los conflictos por falta de financiamiento.

El caso del PAMI se volvió un ejemplo concreto de las consecuencias del recorte: según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el organismo arrastra deudas desde enero con farmacias de todo el país. La situación encendió alarmas por el posible corte en la provisión de medicamentos para jubilados. La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, fue contundente al describir el escenario: tienen "prestaciones del mes de enero sin abonar" y el panorama es directamente "crítico".

Luis Caputo, Javier y Karina Milei

De no regularizarse los pagos, el acceso a medicamentos podría verse afectado en cuestión de días. El trasfondo de estas medidas es un esquema económico cada vez más tensionado. La caída de la recaudación no solo compromete el equilibrio fiscal que el Gobierno busca sostener como bandera, sino que además impacta en la coparticipación que reciben provincias y municipios, profundizando el ajuste en cascada. En este contexto, el pedido de Caputo aparece más como una señal política hacia los mercados que como una solución estructural. La insistencia en recortar "gastos burocráticos" sin discriminar áreas ni evaluar consecuencias concretas vuelve a poner en discusión el alcance real del ajuste: si se trata de una poda administrativa o de un recorte que, en los hechos, termina afectando prestaciones esenciales.