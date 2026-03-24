Mientras tanto, Toto Caputo presiona para que salgan los FAL: amenaza latente para la clase trabajadora argentina

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, acelera la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que promete transformar radicalmente las relaciones laborales en el país. Bajo el pretexto de "abaratar costos" y "estimular el mercado de capitales", esta herramienta amenaza con precarizar aún más a la ya golpeada clase trabajadora argentina.

Los FAL, presentados como una solución para reducir los costos de despido de las empresas, obligarán a los empleadores a abrir cuentas específicas en entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Luis Caputo

En estas cuentas, las empresas deberán realizar aportes mensuales que cubrirán el "riesgo de despido" de sus empleados. Según estimaciones oficiales, este fondo alcanzará un total de 3.000 millones de dólares, recursos que, además, serán inembargables y estarán disponibles para inversiones por parte de las administradoras.

La urgencia con la que se avanza en su implementación no es casual. Como lo explicó el propio ministro Caputo en un reciente encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), los FAL también servirán como una fuente alternativa de financiamiento para afrontar vencimientos de deuda externa que suman 9.000 millones de dólares solo este año.

Comisión Nacional de Valores

En palabras del presidente de la CNV, Roberto Silva, "los FAL representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales : son el tipo de inversores de largo plazo que necesitamos para consolidar y profundizar su desarrollo". Pero, ¿a qué costo?

La reforma laboral aprobada recientemente, la más cruenta desde la vuelta a la democracia, ya enciende las alarmas por su evidente sesgo en favor del sector empresarial. Ahora, los FAL parecen ser la pieza clave para consolidar un modelo que prioriza los intereses del capital sobre los derechos laborales.

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Con aportes obligatorios del 2,5% sobre la masa salarial en PyMes y del 0,5% en grandes empresas, los trabajadores quedan expuestos a un sistema que facilita los despidos y reduce drásticamente la posibilidad de litigiosidad ante tribunales. En otras palabras, se desmantelan mecanismos históricos de protección laboral .

El impacto ya comienza a sentirse. Desde la asunción de Javier Milei, más de 23.000 empleadores cerraron sus puertas y el desempleo escaló del 6,4% al 7,5% entre fines de 2024 y 2025.

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Así las cosas, mientras el Palacio de Hacienda de "Toto" Caputo celebra su "ingeniería financiera", miles de trabajadores enfrentan un horizonte plagado de incertidumbres. Los FAL son un símbolo del rumbo que tomó la política económica en manos del gobierno de las fuerzas del cielo: uno que pone en jaque los derechos conquistados por generaciones y amenaza con profundizar la desigualdad social en Argentina.