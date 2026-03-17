YPF apuesta a un salto exportador y promete un hub energético regional con inversiones millonarias

En el marco del Argentina Week realizado en Nueva York, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, delineó una hoja de ruta ambiciosa que busca posicionar a la Argentina como un actor central en el mercado energético global, con eje en la explotación de Vaca Muerta y el desarrollo del gas natural licuado. "Estamos construyendo el hub exportador más importante de la región en el Atlántico", aseguró Marín durante su exposición, en la que destacó el fuerte interés internacional que despertó el evento, que reunió a más de 800 participantes, entre empresarios, funcionarios y representantes del sector financiero.

El ejecutivo subrayó que "fue una semana muy exitosa y en donde hubo mucho interés por lo que está pasando en nuestro país", y remarcó la presencia de gobernadores de distintas provincias como "una muestra de unión para que la Argentina despegue definitivamente". En el centro del plan aparece el potencial productivo de Vaca Muerta, que según YPF podría convertirse en el motor de una transformación estructural de la economía. "Vaca Muerta es la clave para que el país exporte entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir del 2032 y se generen más de 40.000 puestos de trabajo", sostuvo Marín.

El proyecto se articula con iniciativas como VMOS y Argentina LNG, que apuntan a consolidar un polo exportador de escala continental. "Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año", afirmó. El CEO de YPF hizo especial énfasis en el rol del capital internacional en este esquema. "Se trata de inversiones de origen internacional que llegarán al país de la mano de dos gigantes como Eni y ADNOC", explicó. Y agregó un punto clave en términos de política económica: "Nada de todo esto hubiera sido posible sin el RIGI".

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en el Argentina Week realizado en Nueva York

El comunicado también detalla la expansión territorial de los proyectos. En Mendoza, YPF prevé perforar dos pozos en "la lengua de Vaca Muerta"; en Santa Cruz, "estimamos perforar un nuevo pozo en Palermo Aike"; y "proyectamos explorar el potencial del D-129 en Chubut". A su vez, Marín anticipó avances en exploración offshore con proyección internacional: "Vamos a perforar con Eni en Uruguay y después en Argentina. Ahí confiamos en que podemos encontrar crudo porque correlaciona con Namibia". Durante la semana, el titular de YPF mantuvo reuniones con ejecutivos de empresas globales y entidades financieras interesadas en financiar el proyecto Argentina LNG, y compartió paneles con referentes del sector energético como Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy.