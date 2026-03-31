El descargo del Hospital Italiano tras el escándalo por el desvío de anestésicos vinculado a la muerte de un médico

En medio de versiones cruzadas, audios filtrados y un hermetismo que alimentó más dudas que certezas, el Hospital Italiano de Buenos Aires decidió finalmente hablar. Lo hizo a través de un comunicado institucional que busca fijar posición frente a una trama que ya excede sus paredes. "Movemos los límites de lo posible", comienza el texto difundido por la Dirección, en un tono que intenta sostener la identidad histórica de la institución incluso en medio de una crisis.

El comunicado completo del Hospital Italiano de Buenos Aires

Pero rápidamente el mensaje se vuelve más concreto: "En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro". Sin mencionar nombres ni hechos puntuales, el comunicado confirma lo que dio a conocer este medio: hubo una denuncia interna y un circuito irregular que obligó a activar protocolos. "Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital", remarca el descargo.

Y agrega: "Y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes". Además, la institución afirma haber dado intervención a la Justicia: "La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso". En ese marco, también se tomaron decisiones sobre el personal involucrado. Aunque sin precisiones, el dato es contundente: "Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital".

Uno de los puntos centrales del comunicado es el reconocimiento de una falla estructural: el control de sustancias críticas. "En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza", advierten. La frase, en términos institucionales, admite que los mecanismos existentes no fueron suficientes para evitar el desvío de fármacos como propofol y fentanilo, drogas de uso estrictamente médico que quedaron en el centro de la escena tras la muerte de un anestesista.

En ese universo aparecen las llamadas "Propo fest"

El Italiano también buscó correrse del foco exclusivo y ubicar el caso en un contexto más amplio. Para eso, mencionó su trabajo conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. "El Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones del sistema de salud". De esta manera, el nosocomio informa que no se trataría de un hecho aislado, sino de una problemática más extendida que obliga a revisar prácticas, controles y cultura institucional en el ámbito sanitario.

Desvío de fármacos, prácticas clandestinas y un silencio institucional

Pese a las definiciones, el texto también marca un límite claro. "Por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles", concluye. Ese cierre, habitual en términos legales, deja sin respuesta los interrogantes que siguen en el centro del caso: cómo salieron los fármacos del hospital, quiénes participaron del circuito y qué nivel de responsabilidad institucional existe. El comunicado llega en un contexto delicado, atravesado por la muerte de Alejandro Zalazar -anestesiólogo vinculado al sistema público- y por versiones que hablan de consumo recreativo de anestésicos y desvío de insumos médicos.

El comunicado completo del Hospital Italiano de Buenos Aires:

En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro.

Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso.

En relación con las personas involucradas, se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital.

En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza.

Asimismo, el Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones del sistema de salud. Se trata de una problemática que requiere fortalecer de manera coordinada políticas, controles y estrategias de prevención.

El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de la atención de sus pacientes. Por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles.