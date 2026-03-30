Último adiós a Ian Cabrera, el adolescente que murió de un disparo en Santa Fe: tenía apenas 13 años

Tenía apenas 13 años. Ian Cabrera era un adolescente como tantos otros: lleno de sueños, con la vida por delante y un mundo por descubrir. Asistía a la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, una institución que hasta hace poco era sinónimo de rutina, aprendizaje y risas. Hoy, su nombre está marcado por una tragedia que deja a toda una comunidad sumida en el dolor más profundo.

Es que este lunes 30 de marzo, en un hecho que nadie logra comprender, Ian perdió la vida a manos de un compañero que lo sorprendió en el baño de la escuela: fue su primer blanco. Un disparo terminó con su historia, dejando un vacío imposible de llenar. Las autoridades provinciales, en una conferencia de prensa encabezada por Pablo Cococcioni, confirmaron su identidad y detallaron que otros dos adolescentes resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro. Pero Ian no tuvo esa oportunidad. Ian no volvió .

Ian Cabrera

Hijo único, Ian creció en el seno de una familia trabajadora y presente. Su padre, empleado municipal, es ahora el rostro visible del dolor en San Cristóbal. "Es una familia municipal la más damnificada, el papá del chico fallecido trabaja con nosotros", expresó Marcelo Andreychuk, intendente de la ciudad.

En el hogar de los Cabrera, donde antes resonaban las risas y los planes de futuro, ahora reina un aterrador silencio que lo dice todo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida: amigos, familiares y vecinos expresaron su incredulidad y su tristeza.

El Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, donde Ian practicaba deportes, emitió un comunicado oficial que reflejó el luto que embarga a toda la comunidad: "El Club Deportivo y Cultural Ferro Dho expresa su más profundo dolor y consternación ante los trágicos hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en la Escuela Normal Superior Mariano Moreno N° 40".

En la misma línea, continuaron: "En este momento de inmensa tristeza que enluta a toda la ciudad de San Cristóbal, queremos hacer llegar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a la familia del niño fallecido, a sus seres queridos, a la comunidad educativa y a nuestra institución hermana, el Club Independiente, que hoy sufre la irreparable pérdida de uno de sus pequeños deportistas."

Comunicado del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho

En señal de duelo y respeto, el club suspendió todas sus actividades durante 24 horas. La comunidad entera se unió como una sola voz para compartir el dolor y exigir justicia. Ian Cabrera ya no está, pero su memoria vivirá en sus compañeros, compañeras que todavía se preguntan por qué pasó esto.