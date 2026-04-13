Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un cuerpo oculto en una pared de una obra en construcción

La escena parece sacada de una pesadilla, pero ocurrió en pleno centro de Colón, Entre Ríos. Lo que comenzó como una jornada laboral más en una obra en construcción terminó revelando un crimen brutal: un cuerpo escondido dentro de una pared, sellado con ladrillos y cubierto con cal para borrar todo rastro. El descubrimiento se produjo el domingo por la mañana, en una edificación ubicada en la intersección de Costanera Quirós y Moreno. Fueron los propios trabajadores quienes, al notar manchas de sangre en el subsuelo, dieron aviso a la Policía. Ese detalle inquietante fue el primer indicio de que algo no estaba bien.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, detectaron una pared levantada recientemente en el hueco de una escalera. La sospecha fue inmediata. Tras una inspección preliminar, se ordenó demoler esa estructura. Lo que apareció detrás confirmó el peor escenario: un cadáver en avanzado estado de descomposición, oculto deliberadamente. El cuerpo estaba cubierto con cal, una técnica utilizada para acelerar la descomposición y evitar que el olor delate la presencia de restos humanos. La escena obligó a un operativo complejo, con intervención de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido a las condiciones del hallazgo.

Las primeras hipótesis son estremecedoras. Todo indica que se trataría de un trabajador de la misma obra, un ciudadano de nacionalidad paraguaya que llevaba alrededor de 15 días desaparecido. Nadie había denunciado su ausencia. Nadie había preguntado por él. Hasta ahora. La causa fue caratulada como homicidio calificado y quedó en manos de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes buscan reconstruir cómo ocurrió el crimen y quién o quiénes participaron. La investigación ya tiene un foco: un sospechoso oriundo de la provincia de Buenos Aires, que está siendo intensamente buscado.

Encontraron un cuerpo oculto en una pared y la ciudad quedó en shock

El traslado del cuerpo para la autopsia será clave. Allí se intentará determinar la causa exacta de muerte, el tiempo transcurrido y si hubo más personas involucradas en el hecho. Cada dato será fundamental para entender cómo alguien pudo ser asesinado y ocultado en el mismo lugar donde trabajaba, sin que nadie lo advirtiera.