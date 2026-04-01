Muerte, drogas hospitalarias y una trama que sacude al sistema de salud: todo lo que se sabe de la "Propo Fest" y los "vuelos controlados"

Lo que comenzó como una muerte solitaria en un departamento de Palermo hoy muestra una trama oscura que mezcla drogas hospitalarias, profesionales de la salud, fiestas clandestinas y posibles redes de encubrimiento. El caso conocido como "Propo Fest" ya no es un episodio aislado: es, para los investigadores, apenas la punta de un iceberg que amenaza con escalar.

Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 31 años

A fines de febrero, el anestesista Alejandro Zalazar, de 31 años, fue hallado sin vida en su vivienda. La escena ya encendía alarmas: tenía una vía conectada en un pie y marcas similares en el otro. Pero fue la autopsia la que marcó el quiebre: murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, en un cuadro compatible con una sobredosis de propofol y remifentanilo, dos anestésicos de uso estrictamente hospitalario.

Nada de eso debía estar en ese departamento. En paralelo, el Hospital Italiano denunció el faltante de medicamentos. La investigación interna identificó a dos posibles responsables: el anestesista Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse, ambos imputados por "administración fraudulenta". El cruce de ambas causas fue inevitable. En un allanamiento al departamento de Zalazar, se comprobó que los fármacos hallados coincidían con los lotes robados del hospital.

La conexión ya no era una sospecha: era una evidencia. A partir de allí, la investigación comenzó a revelar algo mucho más inquietante. El análisis de los celulares abrió una puerta inesperada: grupos de WhatsApp integrados por profesionales de la salud donde se organizaban las llamadas "Propo Fest". "Escuchen este nombre, Propofest", advierte uno de los audios que circulan entre médicos.

Hernán Boveri, uno de los médicos apuntados

¿De qué se tratan estas fiestas clandestinas? Allí hay presencia de drogas intrahospitalarias y un médico asignado para el rescate de los llamados "vuelos controlados".Según surge de la causa y los testimonios: se utilizaban propofol y fentanilo, sustancias de altísimo riesgo; la administración era intravenosa, replicando prácticas médicas; había un encargado de "rescatar" a quienes entraban en apnea, mediante un dispositivo de ventilación manual (ambú); se realizaban en departamentos o quintas, algunas con entrada paga. "En esos vuelos controlados... vos podés perder la vida", describen. "Si esta droga te pasa de mambo, te tienen que rescatar", agregan.

La naturalización del riesgo extremo es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Los audios viralizados entre médicos reconstruyen una trama aún más grave. Uno de ellos relata: "Se ve que Fini está consumiendo Propofol y Fentanilo del Italiano. Y no solo eso, sino que se roba el Propofol y lo redistribuye". Otro testimonio describe un caso fatal: "El chabón se hace una infusión continua de Fentanilo y Propofol, y se muere. Lo encuentran con una infusión continua... fallecido".

Las versiones coinciden en varios puntos: uso sistemático de drogas hospitalarias fuera de control médico formal; participación de profesionales en actividad y posibles muertes no visibilizadas públicamente. Uno de los audios incluso sugiere un encubrimiento institucional: "Las noticias no salen en ningún lado, porque la sociedad de anestesiologos (Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires) lo está tapando todo".

El comunicado completo del Hospital Italiano de Buenos Aires

Si bien estas afirmaciones aún no fueron probadas judicialmente, muestran el clima de sospecha que rodea al caso. De hecho, la trama se vuelve aún más compleja con las acusaciones internas. Según los audios, Boveri habría renunciado antes de ser denunciado. Habría sido Lanusse quien lo denunció por abuso sexual en contextos de consumo. Se habla de relaciones de poder, consumo y violencia dentro de estas fiestas. "Lo que hacían estos chabones es todas las fiestas del propofol... tenían un encargado de ambucearlos", detalla otro audio. Y agrega: "El sexo era durante el consumo y... ella no quería".

Delfina "Fini" Lanusse y Tatiana Leclercq

Nada de esto fue aún confirmado en sede judicial, pero forma parte del material que circula y que podría ser incorporado a la causa. Hoy existen dos expedientes paralelos: la muerte de Zalazar, a cargo del fiscal Eduardo Cubría y el robo de fármacos, investigado por el juez Javier Sánchez Sarmiento. Ambos imputados fueron indagados, pero se negaron a declarar. Tienen prohibido salir del país.

En la causa hay distintos elementos siendo analizado, como un video de Hernán Boveri encabezando un curso de anestesia intravenosa. "Hola, ¿cómo están? Soy Hernán Boveri, y quería invitarlos a un evento sin precedentes en Latinoamérica. Y es que el reconocido curso de anestesia intravenosa de Euro Siva se va a dar por primera vez fuera de Europa, y en esta oportunidad Argentina ha sido el país elegido. Los esperamos los días quince, dieciséis y diecisiete de mayo en el Salón Palais Rouge de la ciudad de Buenos Aires, para vivir tres días a pura tiva", rezaba el médico en dicho video.

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La Justicia también analiza la participación de una tercera integrante e íntima de Lanusse, identificada como Tatiana Leclercq. Sin embargo, está médica residente de tercer año de Anestesiología aun no fue imputanda ni incorporada a la causa. Mientras tanto, la Justicia analiza nuevas pruebas, incluyendo: chats y grupos de WhatsApp; trazabilidad de medicamentos y testimonios de residentes y médicos.

El Hospital Italiano, por su parte, confirmó que los implicados ya no trabajan allí. Pese a esto, la Justicia busca determinar las fallas en el control de medicamentos críticos, analizar los ambientes laborales donde el consumo se naturaliza. y posibles redes de silencio dentro del sistema de salud. ¿La muerte de Alejandro Zalazar fue un hecho aislado o la consecuencia inevitable de una práctica extendida? Eso deberá determinaro la Justicia.

Delfina "Fini" Lanusse

Mientras las pericias avanzan y la Justicia intenta reconstruir los hechos, el caso sigue creciendo en complejidad. Las fiestas existieron y se habla de pagos de altas sumas de dinero para poder participar de ellas. Las drogas salieron del hospital. Un médico murió. Lo demás -cuántos participaron, quiénes sabían, quiénes callaron- todavía está por esclarecerse. Se trata de una trama que expone el lado más oscuro de un sistema que, en teoría, está diseñado para salvar vidas.