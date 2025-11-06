CFK habló sobre la Causa Cuadernos y la relacionó con la reforma laboral de Milei: "Agenda judicial al servicio del ajuste"

Una nueva embestida del Poder Judicial contra el peronismo en general pero contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en particular, está por empezar. La Causa Cuadernos está a punto de empezar y la ex vicepresidenta habló desde su cuenta de X mientras cumple prisión domiciliaria en su casa en el barrio de Constitución en San José 1111.

CFK se mostró visiblemente molesta y puntualizó que "no les bastó" con meterla "presa y proscribirla" por la Causa Vialidad al mismo tiempo que denunció una "opereta oficial". Es esta la misma línea con la que denunció lawfare respecto a la causa que ahora la dejó fuera de la arena política argentina que está manejada por La Libertad Avanza y los operadores de siempre como lo son Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich.

La ex presidenta explicó que esta operación entre los medios de comunicación, el poder judicial y el poder ejecutivo, es para "distraer la atención" y, en ese sentido explicó que esto es: "Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político" y añadió: "Mantuvieron la operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta".

Es así que Cristina vinculó la Causa Cuadernos con la más sanguinaria reforma laboral que llevará adelante el gobierno de Javier Milei que consiguió más bancas en el Congreso después de las elecciones legislativas por eso, la dirigenta peronista calificó el hecho como "una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste".

CFK lo explicó claramente: "Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'", dijo contundente y siguió: "Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'. En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual", denunció.

Después de todo, Cristina está presa y su libertad parece todavía un imposible y, lejos de sentirse amedrentada o intimidada, expresó: "No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", dijo y siguió: "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos... pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses".

Muy fiel a su estilo, CFK le puso más contexto a la situación política que vive Argentina: "Mientras tanto... De la mano de (Luis) Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones". Con tono irónico y sagaz terminó: "Eso sí... sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio... y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay".