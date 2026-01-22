Donald Trump ninguna a la ONU y crea su propio "Consejo de la Paz" al que asistió Javier Milei

En un acto que combinó pompa, retórica grandilocuente y una fuerte dosis de controversia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la creación del llamado "Consejo de la Paz" en la estación alpina suiza. Este organismo, según sus palabras, busca ser un nuevo referente internacional para abordar conflictos globales, aunque su presentación ha desatado una ola de críticas por su aparente intención de restar protagonismo a las Naciones Unidas y por las declaraciones incendiarias del magnate sobre temas sensibles como Gaza, Irán y España.

El evento no solo destacó por la presencia de Trump, quien se autoproclamó presidente del Consejo, sino también por la asistencia de líderes internacionales aliados cercanos del expresidente estadounidense. Entre ellos figura el presidente Javier Milei pero también estuvieron presentes el paraguayo Santiago Peña y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, todos ellos firmando la constitución del nuevo organismo, junto a representantes de 19 países.

Trump y Milei en la inauguración del Consejo de la Paz

El "Consejo de la Paz", que según Trump trabajará en "coordinación" con las Naciones Unidas, plantea una membresía permanente con un costo inicial de 1.000 millones de dólares . Entre los invitados a sumarse a este selecto club figuran figuras tan dispares como el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski e incluso el papa León XIV. Sin embargo, la ambigüedad sobre los objetivos reales del Consejo y su relación con organismos ya establecidos como la ONU suscita dudas sobre su legitimidad y funcionalidad.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró durante el acto: "Felicitaciones presidente Trump. La carta está ahora en vigor, y el Consejo de Paz es ya una organización internacional oficial". Sin embargo, las palabras no bastaron para disipar las críticas sobre lo que muchos analistas consideran un intento de Trump por socavar el papel central de las Naciones Unidas en la diplomacia global.

El Presidente Javier Milei participó de la Ceremonia de Firma del Board of Peace que impulsa el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo la República Argentina miembro fundador de esta nueva organización de países para buscar la paz en zonas de conflicto. pic.twitter.com/VtxVSNmKi8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 22, 2026

Durante su discurso inaugural, Trump no escatimó en autoelogios ni en afirmaciones controvertidas. "Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año", afirmó el estadounidense. Estas palabras fueron respaldadas por su referencia al conflicto en Gaza: "La guerra de Gaza está llegando a su fin".

En otro momento de su intervención, Trump lanzó una advertencia directa al movimiento islamista palestino Hamas: " Deben deponer las armas o será su fin ", dijo como una amenaza velada que podría escalar aún más las tensiones en Medio Oriente.

Trump creó el Consejo de la Paz

Sobre Irán, Trump recordó los bombardeos ordenados por su administración a tres centrales nucleares iraníes el pasado 22 de junio, acciones justificadas como un intento de evitar que Teherán desarrolle armas nucleares. "No podemos dejar que eso ocurra", subrayó. Sin embargo, también aseguró estar dispuesto a dialogar con el régimen iraní: "Irán quiere hablar y hablaremos". Estas palabras contrastan con sus acciones previas, incluidas sanciones y ataques militares que han tensado aún más las relaciones entre ambos países.

No llamó la atención que Donald Trump hablara tan mal sobre España, gobernada por Pedro Sánchez: "(España es) el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB", dijo y siguió: "Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España"