El antes y el después del departamento de Adorni en la mira de la Justicia: investigan el pago de las reformas

Las lujosos remodelaciones que se le realizaron al departamento que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a las dos jubiladas en el barrio porteño de Caballito se encuentran bajo la investigación en la causa que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, quien recientemente también quedó expuesto en un nuevo viaje a Aruba junto a su familia con fondos que no se pueden explicar de acuerdo a lo que ganan.

Las reformas en el departamento de Adorni: de cocina low cost a una de diseño.

El representante del Ministerio Público Fiscal le tomó declaración a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos jubiladas que le "prestaron" 200 mil dólares a Adorni para hacerse con su departamento de la calle Miró al 500 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su intención era clara: mostrarle las fotos del antes y el después de las lujosas refacciones que sufrió el lugar y se llegaban a coincidir con los supuesto 30 mil dólares que faltan de la transacción por 230 mil.

Las jubiladas le pasaron la pelota de la operación inmobiliaria a otros familiares. En el caso de Sbabo a su hijastro Leandro Miano, mientras que Veigas se lo endilgó a su hijo Pablo Martín Feijoo. Uno de los elementos más llamativos es que las ancianas cobran jubilaciones de 350 mil pesos, pero aseguraron que si tenían el dinero para comprarle la propiedad en mayo de 2025 al ex futbolista Hugo Morales, a quien supuestamente le abonaron 200 mil dólares.

El paso del tiempo en las reformas de Adorni: de un baño old school a lujosa modernidad.

De acuerdo a lo declarado, Adorni pagó un adelanto de 30 mil dólares y quedó en deuda con ellas por el monto restante del precio de 230 mil al cual según explicaron le vendieron al funcionario. Las imágenes de cómo era y cómo quedó el departamento generaron sospechas en la investigación, por lo caras y lujosas que aparecen. Tanto los baños, como los dormitorios, el vestidor y la cocina, sufrieron una transformación sorprendente.

Al mismo tiempo, durante la tarde de este miércoles la Justicia descubrió un nuevo viaje familiar de Adorni a Aruba. Los pasajes, pagados en efectivo y en dólares, costaron 1.450 cada uno, y con una cifra total de 5.800. Aunque aún no se determinó el costo del alojamiento, las cifras ya conocidas generaron indignación. La investigación de Pollicita ya sacó a la luz más de 15 viajes internacionales realizados por Adorni y su esposa desde diciembre de 2023, ya sea juntos o por separado.

El vestidor de Adorni en su departamento de Caballito también mejoró notablemente.

Por el lado de las propiedades también Adorni se encuentra acorralado. El hombre que fuera uno de los voceros presidenciales más arrogantes que la historia argentina dio, acumuló una serie de propiedades desde que La Libertad Avanza (LLA) comenzó su gestión, que lo pusieron en la mira de la Justicia por no tener cómo explicarlas. Departamentos, casas en countrys y nuevos elementos que aparecen bajo la alfombra todos los días.