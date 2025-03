Escándalo en el Congreso: Martín Soria denuncia a Villaverde por tráfico de cocaína y estafa

El siempre pintoresco escenario dantesco de la Cámara de Diputados adquirió tintes de novela policial durante la última sesión del 12 de marzo. Allí, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, protagonizó un momento digno de serie de streaming al denunciar públicamente a su colega rionegrina, la diputada libertaria María Lorena Villaverde, por nada menos que tráfico de drogas en Estados Unidos. Porque si algo faltaba en el folclore político argentino, era una acusación internacional con sabor a thriller.

"Esto es una resolución de Estados Unidos, precisamente del Estado de Florida", proclamó Soria desde su banca, mientras sostenía lo que aseguró eran documentos oficiales. Y no se quedó corto en detalles: " Tráfico de cocaína: menos de 400 gramos a 150 kilogramos . Perfil de la delincuente: María Lorena Villaverde". Todo un prontuario que haría palidecer a cualquier guionista de Hollywood.

Diputado de Unión por la Patria, Martín Soria

El legislador lamentó tener que exponer semejante información ante sus colegas: "La verdad es que yo lamento tener que mostrar estas cosas de un miembro de esta Cámara, pero la verdad es que me ataca personalmente cada vez que puede", aseguró con visible indignación.

Soria no se quedó en anécdotas internacionales y amplió su repertorio con causas locales. Según el diputado, Villaverde también enfrenta problemas judiciales en Argentina. Citó una nota del Diario Río Negro sobre denuncias por estafa vinculadas a la venta de terrenos en Las Grutas y recordó un allanamiento en 2017 por presunto lavado de dinero. Al parecer, lo único que le falta a Villaverde es un cameo en alguna serie de narcos para completar el cuadro.

María Lorena Villaverde

Pero la sesión no fue suficiente para Soria. En una entrevista con Rolando Graña en Splendid AM 990, disparó munición gruesa contra la diputada libertaria y sus compañeros de La Libertad Avanza: "Lo que hizo en su vida es turbio. Vive provocando y generando situaciones incómodas dentro y fuera de la Cámara", sentenció, dejando claro que el espectáculo no se limita al recinto legislativo.

Para reforzar sus dichos, mostró nuevamente la documentación que, según él, prueba la detención de Villaverde en Florida por tráfico de drogas. " Cuando yo mostré la resolución en la sesión, salió corriendo prácticamente ", relató. Además, recordó los allanamientos realizados en la casa de Villaverde en Río Negro, porque si algo sobra en esta historia son capítulos judiciales.

El enfrentamiento entre ambos legisladores no surgió de la nada. Durante la misma sesión, Villaverde había planteado una cuestión de privilegio contra el kirchnerismo provincial, acusando al "clan Soria" (porque todo buen escándalo necesita un nombre cinematográfico) de frenar obras en Río Negro y aplicar impuestos al sector energético.

Pero Soria no solo rechazó esas acusaciones; también aprovechó para sacar a relucir lo que describió como el "prontuario" internacional y local de su colega. "Más casta que ellos no existe", lanzó con ironía afilada.

María Lorena Villaverde

Por supuesto, el diputado no dejó pasar la oportunidad para criticar a La Libertad Avanza por los incidentes recientes en el Congreso, donde se suspendió una sesión entre gritos y empujones dignos de un patio escolar. "Mientras reprimían afuera, adentro rompían el quórum agarrándose a trompadas entre ellos mismos", denunció con indignación.

Como era de esperarse, María Lorena Villaverde no se quedó callada. La diputada respondió con una contradenuncia contra Martín Soria, acusándolo de "difamación" y asegurando que todo forma parte de una campaña política en su contra. En definitiva, otro día normal en la siempre entretenida Argentina de Javier Milei.