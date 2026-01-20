"FATE está teniendo una política de terror": trabajadores del neumático continúan la lucha tras un año de congelamiento salarial

El conflicto que hay en la fábrica de neumáticos FATE, con el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (SUTNA) enfrentados con la patronal tras más de 13 meses sin aumentos de salario, continuará con nuevas medidas de fuerzas tras las dos acciones que realizaron en la planta principal de la compañía el sábado y el lunes. Mientras que los referentes denuncian las políticas antiproductivas de las patronales del sector, también advierten que el desenlace puede generar fuertes enfrentamientos y derivar en un desenlace impredecible.

"Es una situación compleja porque se están valiendo de lo que se vive en el país, donde cada una de las empresas del neumático ha encontrado otra forma de tener ganancias que no está vinculada a la producción. Bridgestone y Pirelli se dedicaron a importar neumáticos y FATE, que es una fábrica nacional, pero de un grupo de un económico muy importante de Madanes Quintanilla, que tiene al Aluar, Futaleufú y varias empresas hidroeléctricas, y que ha mudado sus inversiones a la generación de energía", denunció ante BigBang el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo

El referente sumó que "incluso en el propio predio de FATE se está colocando una acumuladora de energía" en el marco del enfrentamiento sindical que lleva más de un año, exactamente 13 meses y medio, sin que se le abonen los aumentos a los empleados. "Aprovecha esa circunstancia, donde tiene ganancias por otros medios mientras que el país tiene un ingreso indiscriminado de neumáticos extranjeros, para no generar aumentos salariales, para presionar sobre el convenio colectivo, para generar conflictos donde antes tendría muchísimo más resguardo", explicó.

"Es una situación de aprovechar una instancia, como sucedió en los '90, donde durante un tiempo las empresas mudan sus ganancias a la importación o a otro tipo de actividad y, en ese momento al no necesitar producción, generan condiciones de ataque sobre los trabajadores y así logran quebrar los convenios colectivos, las condiciones laborales, luego esto lo utilizan durante muchísimos años", detalló en profundidad Crespo.

Los trabajadores de FATE llevan 13 meses sin aumentos de salario y continuarán su plan de lucha.

El dirigente aclaró que todavía se resuelven problemas que quedaron de la siniestra década que sepultó gran parte del aparato productivo nacional. " Lo que se multiplican terminan siendo los accidentes en las rutas , a causa del poco control que tienen los neumáticos que ingresan libremente al país sin ningún tipo de control", cuestionó.

La política económica del presidente Javier Milei abrió nuevas oportunidades para los sectores patronales argentinos para los que la producción es algo opcional, secundario y hasta un elemento más para la utilización en la pelea para bajar salarios. Así se evidenció en el sector del neumático en los últimos dos años, de acuerdo a las denuncias de Crespo. La industria local siempre generó a partir de la materia prima el producto total. "No es que armamos pedazos de algo o simplemente ensamblamos. Es la producción realmente total", señaló.

Hay una fuerte lucha para resistir a que se nos modifiquen las condiciones de trabajo y nuestro salario"

La economía actual favorece a la importación por sobre estas producciones que generan empleo y divisas. Aunque del otro lado, lo que se multiplican son diferentes tipos de conflictos posibles. "Salariales, por defender los puestos de trabajo, contra los procesos preventivos de crisis, por concurso de acreedores llamados por las fábricas en el interior del país y de los que tienen que ver con un intento de avance de las patronales que, dentro de los ajustes que quieren dejar en forma permanente, tiene las condiciones de vida de los trabajadores", enumeró el sindicalista.

Al mismo tiempo, el neumático es un sector que ya cuenta con condiciones muy adversas, porque es una tarea muy difícil y pesada. "Hay una fuerte lucha para resistir a que se nos modifiquen las condiciones de trabajo y nuestro salario. En ese marco es que se terminan dando peleas realmente importantes y como el gremio, viene desde la recuperación del sindicato, dando fuertes luchas", confirmó Crespo

La planta de FATE quedó paralizada el sábado y el lunes por las medidas de fuerza del SUTNA

En ese contexto fue que los trabajadores de FATE denunciaron que en su planta se vive un "laboratorio de la reforma laboral" que busca aprobar el Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA). Por un lado la perspectiva económica de ahogamiento y retirada de la producción, y por el otro desde los conflictos que genera el congelamiento de salarios.

"Cada vez que tenemos una situación se vuelve un conflicto de mucha difusión, por la pasividad que hay de las centrales sindicales en un momento de tanto avance sobre los trabajadores y porque en ese marco hay una resistencia, una lucha, una organización de los trabajadores peleando por sus intereses", precisó el referente del SUTNA.

Las empresas aprovechan estos momentos para romper las reglas sindicales"

¿Qué balance hacen de las medidas de fuerza del sábado y el lunes?

- Venimos haciendo acciones por las paritarias en todo el gremio, porque además de lo que sucede en la fábrica FATE, llevamos un año y un mes y medio sin acordar porque intentan colocar una rebaja salarial y veníamos recuperando salario (de un atraso de muchos años) durante todos las paritarias desde el 2016 a la fecha. Eso hace que, para defender la posición de los trabajadores, busquemos no acordar algo por debajo de la inflación.

Lo que genera son acciones de paro, movilizaciones, cortes, hasta festivales y todo aquello que se ha conocido para que el conflicto trascienda, para que haya una intervención de la opinión pública y una obligación de la cartera administrativa de generar algún tipo de reglas ante una situación totalmente desequilibrada.

Los trabajadores de FATE y el SUTNA seguirán con la pelea por aumento salarial

Recordemos que las empresas aprovechan estos momentos para romper las reglas sindicales, no dejan entrar a la representación sindical, generan sanciones, tratan de amenazar a los trabajadores, intentan que los trabajadores hagan acuerdos para que se retiren de las plantas, buscan -donde no pueden despedir- llegar a lograr que el trabajador acepte una renuncia por medio de dinero y ese tipo de situaciones han generado que durante todo el año hayamos tenido acciones constantes.

Las medidas del sábado y el lunes son la continuación de un plan de lucha para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en momentos que sabemos que, una vez que se pierde el poder de compra y las condiciones laborales, cuesta muchos años recuperarlo.

FATE está teniendo una política de terror"

¿Cómo continúa el plan de lucha?

- FATE está teniendo una política de terror . En ese contexto el destino es un conflicto de alto vuelo, de resultados impredecibles, donde ya hemos tenido situaciones de mucha atención y que con este Gobierno y circunstancias que vivimos en el país, y el endeudamiento que tienen los trabajadores, va a terminar siendo un conflicto de gran escala con desgraciadamente situaciones que van a ser muy difíciles de encarrilar hacia una situación que, por lo menos, parezca razonable. Porque los trabajadores cuando pierden su posibilidad de poder solventar la necesidad de sus familias se van a defender con todas las fuerzas. Y una patronal, que se siente que puede vulnerar todas las reglas legales y estar más de un año sin el aumento, está provocando una situación de una tensión incontrolable.