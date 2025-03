Feinmann acusó a "la esposa de un ministro" de usar un auto oficial y custodia, y Cristina Pérez se hizo cargo

Las internas dentro del Gobierno nacional crecieron en las últimas horas, luego de que la periodista Cristina Pérez negara las acusaciones tácitas que hizo su colega Eduardo Feinmann al aire de A24, cuando aseguró que a "la mujer" de un ministro, este le da auto oficial y le pone custodia para llevarla a sus trabajos. Si bien no hubo menciones específicas, la conductora recogió el guante y le contestó con una negativa rotunda.

"Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un lindo viernes", escribió Pérez en su cuenta de X (ex Twitter).

La respuesta de Cristina Pérez tras la acusación tácita que realizó Eduardo Feinmann contra ella y su pareja, Luis Petri.

La respuesta llegó como una bomba que detonó en la interna que, desde sectores internos ligados al Poder Ejecutivo, sufre desde hace meses el ministro de Defensa, Luis Petri. El radical es uno de los más criticados por su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, con muchas filtraciones reiteradas de los innumerables errores que cometió.

Feinmann había dado información sobre su colega de LN+, cuando contó la información en formato de pregunta: "¿Será cierto que hay uno de ellos que a su mujer le da un auto del Ministerio para llevarla a trabajar -creo que tiene dos laburos- con custodia? ¿Será cierto?". Lo cierto es que tras la información no comprobada que difundió, agregó un análisis alrededor de esta.

"Yo tengo entendido que sí. Sé qué auto es. Hasta sé de qué color es", afirmó respecto a la acusación que calificó como innecesaria. "Usá el auto de la familia. Usá el auto que tenías hasta ahora. Me imagino que la señora del ministro debe tener auto, porque sé que... qué sé yo... tiene. Usá el auto de la familia", repitió Feinmann.

Si bien la información negada por Pérez podría ser cierta y es algo fácilmente comprobable, es probable que sea un capítulo más del recuento de costillas de Petri. En las últimas horas también fue acusado de mal uso de los fondos públicos porque llevó a 50 granaderos a Mar del Plata para inaugurar el "primer 'Parque Starlink' de la Argentina".

El posteo del Ministerio de Defensa que expuso que se enviaron a Mar del Plata a 50 granaderos para apoyar a la empresa de Elon Musk.

"Los granaderos participaron de la presentación del primer 'Parque Starlink' de la Argentina. La Fanfarria Militar 'Alto Perú' estuvo presente en la reinauguración del Parque San Martín, en Mar del Plata, un espacio reacondicionado que ahora ofrece también wifi @Starlink a la comunidad", postearon desde la cuenta del Ministerio de Defensa. La interpretación de que fue un favor a Elon Musk y su empresa, también fue viral.