¿Javier Milei nunca más? El 60% de los encuestados no lo votaría en una reelección

El gobierno de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, atraviesa un momento crítico en diversos frentes: económico, interno y judicial. Esta situación se refleja en las encuestas más recientes, como la elaborada por la consultora Zuban Córdoba, que muestra un panorama desalentador para el oficialismo.

Según el sondeo realizado entre el 1 y el 3 de abril, el 60,7% de los encuestados afirmó que no votaría por la reelección de Milei si las elecciones fueran hoy . El estudio,que incluyó a 2200 personas, detalla la distribución de opiniones frente a una eventual reelección del Jefe de Estado libertario:

60,7%. No votaría por Milei para un segundo mandato

29,4%. Sí lo apoyaría nuevamente

10%. Aún no tiene una postura definida

Javier Milei

El rechazo a Milei está estrechamente relacionado con la percepción de su desempeño en el gobierno. La encuesta señala que los principales motivos detrás de esta negativa son:

Mala gestión económica . 47,0% de los encuestados lo considera el principal factor de descontento

. 47,0% de los encuestados lo considera el principal factor de descontento Incumplimiento de promesas electorales . 24,7%

. 24,7% Causas de corrupción dentro del gobierno . 21,5%

Uno de los puntos más críticos para el gobierno es la economía, es que los indicadores económicos no muestran señales de mejora. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) está próximo a publicar el índice de inflación de marzo, que se espera sea aún más alto que el 2,9% registrado en febrero, lo que marcaría el noveno mes consecutivo de suba de este índice que golpea directamente a los bolsillos de los trabajadores. A esto se suman retrocesos en sectores clave como la producción industrial y la construcción, mientras que los salarios siguen perdiendo terreno frente al aumento del costo de vida.

Datos de Zuban Córdoba

El deterioro económico impacta directamente en la base electoral del gobierno de las fuerzas del cielo y, según Zuban Córdoba, incluso entre quienes votaron por Milei en las elecciones pasadas, el 33,9% redujo o retiró su apoyo al gobierno. De este grupo, el 47,7% lo atribuye a la situación económica, mientras que el 18,9% señala promesas incumplidas y el 12,7% menciona percepciones de corrupción.

En medio del desgaste político y social, las controversias judiciales, son las vedettes de este declive político.

Datos de Zuban Córdoba

Uno de los casos más resonantes involucra a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y figura cercana al círculo íntimo del presidente: esta semana cuatro mujeres testificarán en Comodoro Py sobre préstamos otorgados a Adorni para la compra de dos propiedades y, aunque la encuesta se realizó antes de que este caso alcanzara mayor visibilidad pública, los datos ya mostraban un impacto significativo en la percepción ciudadana sobre la transparencia del gobierno.

A pesar del panorama adverso, el presidente conserva un núcleo duro de apoyo. Según la encuesta:

47% de sus seguidores destacan su liderazgo como principal razón para apoyarlo.

21,6% se identifica como detractores del peronismo y consideran a Milei una alternativa política

20,2%valora las políticas implementadas por La Libertad Avanza

Manuel Adorni

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que un 62,4% de los encuestados considera que Argentina necesita un candidato nuevo, desvinculado de los partidos políticos actuales. Según Zuban Córdoba, el 48,2% de quienes rechazan a Milei apoyaría una alianza entre partidos para derrotarlo y, por otra parte, el 46,4% preferiría votar por un espacio político más moderado y centrista.

Con una inflación descontrolada, la aparición constante de escándalos judiciales y un malestar social que no para de crecer, el futuro político de Javier Milei y su lúgubre hermana Karina Milei parece más incierto que nunca. Aunque conserva un núcleo duro fiel a su liderazgo y discurso antiestablishment, es evidente que su gestión enfrenta una pérdida significativa de legitimidad y apoyo popular.