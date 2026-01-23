Karikal comenzó un procedimiento preventivo de crisis a horas de que Milei reconociera que se perderían empleos

La empresa cordobesa Karikal inició de manera formal un procedimiento preventivo de crisis (PPC) y aludió como principal razón la apertura indiscriminada de importaciones del Gobierno nacional de Javier Milei. La firma cuenta con dos plantas en la localidad de San Francisco y en octubre de 2025 anunció planes para abrir una tercera en Brasil, con una inversión de 1.200 millones de pesos, pero los cambios en el escenario económico frustraron la intención.

La empresa que trabaja en el rubro de la fabricación y comercialización de productos e insumos de la industria del mueble, el revestimiento y la construcción en seco, anunció que su intención es " preservar las fuentes de trabajo ", en un marco de una fuerte caída de la demanda y un desmedido aumento de costos. En ese contexto es que la semana próxima se sentará en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, junto al Estado y la representación gremial de la Unión Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep). Allí contaría su plan para enfrentar lo que viene.

La empresa Karikal y el comunicado donde informó el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Lo cierto es que la preocupación creció entre los empleados de las dos plantas que tiene Karikal en el barrio La Milka y en el Parque Industrial de la localidad del departamento San Justo del este provincial, que pasaron de estar en una fábrica pujante a este escenario. Si bien el PPC fue anunciado para " evitar decisiones más drásticas y procurar, en la medida de lo posible, la preservación de las fuentes de trabajo", no existen garantías de eso y más de 90 familias corren riesgo de quedarse en la calle.

"La situación está complicada para este sector, porque hacemos las inversiones necesarias para ser sustentables, pero el mercado no reacciona", revelaron desde la patronal al diario La Voz. "Con las importaciones la torta se comparte entre más jugadores y quienes traen de afuera productos no tienen que afrontar el llamado 'costo argentino' que el Gobierno promete solucionar", señalaron.

La empresa cordobesa Karikal convocó a un Procedimiento Preventivo de Crisis por la apertura de importaciones.

" Los industriales no peleamos en iguales condiciones con los de afuera ", agregaron más adelante desde la firma que cuenta con más de 60 años en la ciudad de San Francisco. Según estos, el escenario actual se volvió "insostenible", gracias a la "apertura del mercado e importaciones", sumado a una "sostenida retracción de la demanda interna", el "aumento de costos" y la "falta de previsibilidad".

El contraste con lo anunciado hace sólo tres meses, en relación a la apertura de una planta en Brasil, es un ejemplo de la dinámica feroz de las importaciones para la industria nacional. Esa que tiembla con las importaciones y que amenaza con dejar a la Argentina en un escenario similar al del menemismo.

Mientras tanto, en una entrevista que brindó Milei ayer a Bloomberg, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente reconoció que "cuando se abre la Economía, hay productos que van a estar más baratos y se van a perder puestos de trabajos acá ". La reivindicación de la destrucción de la industria fue en pos de que "eso le permite a los individuos gastar menos dinero".

"En Argentina una remera se pagaba 40 dólares. Sale 5. Esos 35 que se ahorra los va a gastar en otro sector y va a generar puestos de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tiene productividad más alta. Con lo cual, cuando se abre la economía hay una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización", justificó Javier Milei.