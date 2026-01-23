Frigerio apoya la reforma laboral de Santilli, pero en el Senado no tiene ni voz ni voto

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, decidió subirse al tren de la reforma laboral impulsada por Diego Santilli de La Libertad Avanza. Durante el jueves 22 de enero, en Paraná, Frigerio no dudó en manifestar su "apoyo contundente" a la iniciativa que, según él, traerá "inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen". Un gesto que, aunque suene rimbombante, resulta más simbólico que práctico, considerando que el gobernador no tiene ningún peso en el Senado, el lugar donde realmente se jugará el destino del proyecto.

El encuentro se produjo justo después de que Frigerio denunciara un intento de espionaje en su despacho, donde habrían encontrado micrófonos y dispositivos tecnológicos. Lo cierto es que, mientras el gobernador se mostraba como un aliado clave para Santilli, los números en el Congreso cuentan otra historia: Entre Ríos renovó sus tres bancas en la Cámara alta el año pasado, y ninguna de ellas está bajo el control de Frigerio. Los dos escaños por la mayoría quedaron en manos de Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, ambos pertenecientes a La Libertad Avanza por lo que él no tendrá verdadera influencia sino que serán los funcionarios los que respondan al mandato libertario.

Rogelio Frigerio y Diego Santilli

Mientras tanto, "el Colo", sigue recorriendo el país como si fuera un vendedor ambulante, pero en lugar de productos milagrosos, ofrece su reforma laboral. Hasta ahora visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta y Neuquén, logrando algunos respaldos explícitos y otros más tibios.

Entre los gobernadores que ya le dieron su bendición están Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). Por otro lado, Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén) optaron por un enfoque más cauteloso, mostrando disposición al diálogo pero sin comprometerse demasiado.

— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 22, 2026

En su paso por Entre Ríos, Santilli no perdió la oportunidad de repetir su ya conocido discurso sobre el estancamiento económico del país. "Argentina tiene que crecer y generar trabajo. No generamos trabajo formal neto hace 15 años en la Argentina; 20 años que no creamos una pyme neta. Fíjense el nivel de estancamiento que tenemos", sentenció con tono solemne. Sin embargo, lo que no mencionó es cómo planea superar las resistencias que su proyecto enfrenta tanto dentro como fuera del Congreso.

Aunque Frigerio se mostró entusiasmado con la reforma laboral, Santilli no tardó en aclarar que el gobernador entrerriano tiene "reparos sobre algunos puntos específicos" que podrían afectar a las provincias. Una forma elegante de decir que el apoyo no es tan incondicional como parece. Además, cabe recordar que Entre Ríos ya tiene un historial complicado con proyectos nacionales que afectan su autonomía.

Por otro lado, resulta curioso que Rogelio Frigerio hable de "seguir trabajando en conjunto" cuando su influencia en el Senado es prácticamente nula. Es como si estuviera jugando al ajedrez sin piezas propias en el tablero. Pero claro, en política a veces lo importante no es ganar, sino parecer que se está jugando.