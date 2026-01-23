Fernando Herrmann reemplazó a Luis Pierrini en Transporte y Caputo va por Flybondi con el aval de Karina

El empresario Fernando Herrmann fue anunciado como reemplazante de Luis Pierrini al frente de la Secretaría de Transporte, mientras que Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones y Fabián González la de Trenes Argentinos Infraestructura. Los cambios en el área llegaron motivados por la denuncia de fraude al Estado que recibió la empresa La Nueva Metropol, por desvíos estimados en más de 30 mil millones de pesos en la tarjeta SUBE. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y lo que se viene ante el escándalo de la mala gestión de la low cost Fly Bondi de Leonardo Scatturice.

Si bien desde el oficialismo revelaron que la renuncia de Pierrini se debía a "motivos personales", fue tras la denuncia a La Nueva Metropol, que habría falsificado datos de viajes para recibir más dinero de subsidios , al monto de 3 mil millones de pesos mensuales. Los 30 mil millones son el acumulado de los 10 meses en los que esta estafa se ejecutó a la vista del ex secretario. El origen fue el cambio normativo que el Gobierno publicó en la Resolución 45/2024 de la Secretaría de Transporte.

El ex secretario de Transporte Luis Pierrini fue corrido por Luis Caputo pero se vendió como una renuncia por motivos personales

Lo cierto es que todo estalló cuando Caputo acompañaba al presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí fue que definió desplazar a Pierrini. "El ministro agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría", anunciaron en el comunicado de "renuncia" del ex funcionario mendocino.

La Nueva Metropol pertenece a la familia Zbikoski y tiene un enfrentamiento con su par DOTA, que hegemoniza cerca del 50% del transporte de pasajeros del AMBA. Mientras que la otra firma cuenta con servicio de media y larga distancia, la de José y Ángel Faijá no y quiere aprovechar esta volteada para colocar algunos huevos más en su canasta. Al menos de eso acusa la competencia que quedó manchada con el nuevo escándalo de corrupción .

Fernando Herrmann es el nuevo secretario de Transporte de la Nación.

Tres por ciento aparte, dentro de la Casa Rosada la versión es que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le dio el visto bueno a Caputo de avanzar sobre Pierrini mientras estaba en Europa y hasta se comenta que también lo avaló para que avance sobre Flybondi que, lejos de ser la aerolínea exitosa que busca mostrar el Gobierno nacional, es un ancla en términos de imagen pública.

El nuevo secretario Herrmann llega del área de las bienes raíces y la arquitectura, y no cuenta con ningún tipo de experiencia en el sector al igual que Pierrini, quien había llegado a la función pública como presidente de la empresa Triunfo Seguros, una de las más importantes de la zona cuyana, y recomendado por el ex titular de ARCA Juan Pazo.

A la derecha Sebastián Giorgetti, el nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones.

La denuncia

Si bien desde el Gobierno nacional no quieren hacer olas y evitan revelar que la razón del problema es la denuncia contra La Nueva Metropol, es un hecho que la investigación que publicó La Nación con la firma de Diego Cabot fue el desencadenante de todos estos movimientos. El eje de todo fue la denuncia de La Asociación Arco (Arco Social) "por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional".

Según describieron, La Nueva Metropol falsificaba los datos de la SUBE y definía que viajes que eran de tramos cortos correspondían a tramos más largos, para conseguir más fondos de subsidios "sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos". Las operaciones eran lógicamente intencionales y se extendieron durante 10 meses exactos, que se sepa.

El ex presidente de Trenes Argentinos Operaciones Gerardo Boschin

En el medio, "existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte", de acuerdo a lo que explicó Alejandro Sebastián Díaz Pascual de Arco Social en diciembre de 2025. Las medidas para corregir el tema brillaron por su ausencia y las auditorías ni siquiera registraron las maniobras ilegales. En ese sentido el denunciante cuestionó la "responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía".

A los trenes también les tocó

Luego de la salida de Pierrini, la dinámica llevó a que vuelen dos funcionarios más. Por un lado, Gerardo Boschin, quien funcionaba como presidente de Trenes Argentinos Operaciones y, por el otro, Leonardo Comperatore de Trenes Argentinos Infraestructura, quienes fueron reemplazados por Giorgetti y González respectivamente. La primera empresa se encarga del servicio ferroviario de pasajeros, mientras que la otra de la administración y construcción de la infraestructura a nivel país país.

Leonardo Comperatore, ex presidente de Trenes Argentinos Infraestructura

Desde el Gobierno nacional ya expusieron los curriculums de cada nuevo funcionario. De Giorgetti destacaron que tiene más de 30 años de trayectoria y que comenzó como boletero en la Línea Sarmiento, hasta que desde 2005 se dedicó a crecer en términos corporativos, hasta llegar a ser gerente general operativo y administrativo, donde demostró un gran conocimiento integral del funcionamiento del sistema.

De González difundieron que es un abogado que "cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025". Además en los últimos tiempos fue secretario general en Trenes Argentinos Operaciones. Y años atrás llegó a ser Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.