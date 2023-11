La Libertad Avanza agita el fantasma del "fraude" y Milei pidió que las Fuerzas Armadas controlen las elecciones

"Obviamente, por razones de seguridad personal, las personas que nos han comunicado dichas cuestiones prefieren mantenerse en el anonimato". Así finaliza la carta escrita por Karina Milei y Santiago Viola, los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), en la que denuncian -o más bien, advierten- que podría ocurrir un posible fraude el domingo 19 de noviembre, día en el que se definirá quién ocupará el sillón de Rivadavia: ¿será Javier Milei o será Sergio Massa?

En el escrito que LLA le hizo llegar a la jueza María Romilda Servini, Jueza Federal de la Nación Argentina con competencia en temas electorales, tiene la finalidad de agitar un posible fraude en el ballotage. Allí denunciaron que hace 24 días la Gendarmería habría estado implicada en el proceso fraudulento.

Jueza María Romilda Servini

Según el escrito, la Fuerza de Seguridad se habría llevado urnas en varios distritos de Argentina. Pero no termina ahí: denuncian que se reemplazaron las actas firmadas por las autoridades de mesa y los fiscales, y se las habría reemplazado por otras solo para desfavorecer a LLA.

Literalmente, el escrito dice: "Al cierre del horario de votación, se entregó la planilla con el escrutinio y la documentación pertinente a las fuerzas de seguridad" y agrega: "Y aquí aparece la Gendarmería Nacional. Durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y Sergio Massa, lo cual altera el resultado electoral".

Finalmente. concluye: "Si en la documentación original se estableció LLA 40 votos y Unión por la Patria (UxP) 10, ellos consignan falsamente lo contrario. UxP 40 y LLA 10".

Karina Milei y Santiago Viola

Servini no dio lugar a la denuncia que de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa de cara al ballotage. Mientras tanto, Milei hace lo imposible para aclarar su postura política antes de que la veda electoral caiga sobre él. De hecho, Mauricio Macri fue uno de los personajes que más nombró en su última nota y Milei se animó a develar algunas intimidades: "Hablamos sobre Boca, es un desvío que tenemos". Lo hizo en LN+ y BigBang recopiló los momentos más importantes.

Sobre el escándalo de la Televisión Pública

Al ser consultado sobre el escándalo que protagonizó Lilia Lemoine, quien amenazó con privatizar la Televisión Pública, Milei contestó: "Una de las cosas que yo dije es que todo lo que tiene que ver con las empresas públicas tienen que estar privatizadas".

En cuanto le repreguntaron si los medios de comunicación públicos cerrarían contestó inamovible de su postura: "Obviamente si son mecanismos de propaganda. En la programación de la Televisión Pública, el 75% de su contenido respecto a mí fue todo entre negativo y muy negativo. Digamos, o sea, lo utilizan como medio de propaganda, eso no es un medio público".

Sobre la escandalosa diputada electa, y su ex estilista, fue rotundo y actuó tal cual Poncio Pilato: "Yo no puedo estar, digamos, no me voy a poner a controlar cómo habla la gente. El que va al ballotage soy yo y no hablo así"

Sobre la alianza entre patos y leones

La alianza entre cambiemitas y libertarios era una crónica anunciada, pero cuanto tomó estado público sorprendió a muchos. Es que las inconsistencias en el espacio parecían insalvables, pero Milei aclaró que será un gobierno de unidad: "Tanto (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich lo entendieron a la perfección el propio día de la elección y por eso hace la declaración que hacen y obviamente que yo recojo el guante. Hay un reordenamiento político, obviamente que tenemos discrepancias por eso no somos la misma fuerza".

Javier Milei y Patricia Bullrich

Además agregó: "Justamente lo interesante es que tenemos un 90% de coincidencias y un 10% de divergencias y las vamos a resolver por canales institucionales. Pero lo bueno es que hay vocación de hacer cosas juntos y eso le da mucha estabilidad política... mire si terminamos ganando la elección con la implosión que va a implicar eso del otro lado y también podríamos empezar a sumar gente que abogue por las ideas de la Libertad".

Y terminó: "Por lo tanto vamos a tener todo lo que se cuestionó en el punto de fragilidad política, ahora es una cosa potente en términos políticos".

Libertarios ¿violentos o pacíficos?

Aunque muchas veces se vio a Milei despotricando por cientos de temas, cuando le preguntaron sobre las expresiones de atropello dijo: "La verdad que no creo que estén pasando cosas así porque sino ya nos hubieran enrostrado. Lo que sí veo es fuertes amenazas y violencia por parte de los kirchneristas. O sea el otro día una militante nuestra en San Martín fue atacada por un grupo LGBT de una manera muy violenta. El otro día también un señor estaba repartiendo boletas y le pegaron un golpe en la cabeza y lo lastimaron muy fuertemente. Hoy de una manera casi recurriendo a las peores tácticas de los peor de la política intentaron sabotearnos un acto en Ezeiza, arrancaron tirando huevos, después piedras y después botellas rotas donde se lastimó una persona".

Javier Milei

Y contundente expresó: "La violencia está de otro lado, en general los libertarios son bastante tranquilos. Recuerde que la definición es el respeto irrestricto del proyecto de la vida del prójimo en el principio de no agresión; la violencia solamente puede ser defensiva, jamás iniciarse y el respeto del derecho a la vida, de la libertad y de la propiedad. No hay lugar para violento, salvo que nos infiltren gente, cosa que nos hacen a veces".

Sobre Massa, carpetazos y el Banco Central

"Massa me tiró tres carpetazos. Es de una gravedad institucional enorme", dijo indignado el libertario. Y confesó: "A mí no me sorprende porque es un modus operandis del kirchnerismo. Massa trató de sacar el tema de la pasantía del Banco Central y lo llevó por el lado del psicotécnico, lo que menos se imaginó es que yo soy una persona autocrítica y dije 'bueno, fracasar es parte de la vida'".

Javier Milei "rompe" el Banco Central en su película

Además explicó lo que realmente pasó en aquella famosa pasantía: "Y a mí en esa pasantía, digamos, no me pude integrar bien, digamos. Si yo fuera una persona que tiene acomodado el ego en la estratósfera hubiera sido demoledor porque tenía que aceptar la mentira del psicotécnico para ocultar el fracaso o aceptar que fracasé". Milei agregó: "Mintió sobre las declaraciones juradas de mi familia".