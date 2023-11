Nazismo, racismo y negacionismo: las peligrosas amenazas contra Romina del Plá y Cecilia Moreau

Durante la tarde del miércoles un mail con amenazas del tipo fascista llegó a diferentes casillas oficiales de diputadas y diputados nacionales de distintas fuerzas. Tanto Romina del Plá del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), como la oficialista presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, fueron las únicas que difundieron el contenido y luego volvieron a ser amenazadas con otro correo de la misma calaña.

El primer correo, cargado de connotaciones nazis y reivindicadoras de la última dictadura cívico militar, comenzaba con "Con (Javier) Milei presidente nosotros vamos matar ustedes (sic)". Luego, el segundo ya era más directo: "Ustedes diPUTAdas boludas se quejan en la prensa comunista de nuestra mensaje".

Romina del Plá.

En su cuenta de X, Del Plá escribió: "Hoy llegó a mi casilla de E-mail oficial de la Cámara de diputados un mensaje con remitente falso a nombre de Javier Milei, con amenazas de muerte directas hacia mi persona y otrxs diputadxs, incluyendo a la Presidenta de la Cámara. En un país dónde actúa con total impunidad la 'banda de los copitos', no se puede desestimar este tipo de amedrentamientos. Hacemos pública esta amenaza y exigimos que se investigue e identifique al verdadero o verdaderos emisarios de estos mensajes".

Al mismo tiempo, desde el Partido Obrero (PO) que integra la legisladora, también vienen sufriendo una campaña en su contra por defender al pueblo de Palestina ante la escalada de violencia en Medio Oriente, la cual también difundieron en los últimos días. A pocos días del ballotage que definirá al próximo presidente, BigBang dialogó con Del Plá para conocer la preocupación alrededor del crecimiento de la violencia política.

El tuit sobre las amenazas que recibó Romina del Plá.

¿Cómo descubriste esta amenaza?

- Los diputados y diputadas tenemos un mail institucional donde solemos recibir barbaridades a veces y demás. Pero en este caso fue un correo dirigido a un grupo puntual, con amenazas de muerte, con referencias de lo que va a ocurrir en el caso del eventual triunfo de Milei. Difundimos esto porque ya sabemos que este tipo de cosas no se puede minimizar. Ya hemos visto cómo los "los copitos" han pasado de comentarios "locos" a la acción, tratando de matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no son temas que uno pueda decir simplemente "hay un loquillo y lo dejamos pasar".

Esto tiene el agravante de que hace un rato hemos recibido otra amenaza desde el mismo remitente y del mismo tenor pero agravado, que esta vez va dirigida concretamente nada más que a Cecilia Moreau y a mí, que somos las dos que hicimos públicas las amenazas de ayer. Quiere decir que hay alguien que está siguiendo el tema, ya no es solamente uno que se le ocurrió mandar un texto con amenazas tremendas, sino que hay alguien atento a quién ha salido a denunciar. Más que nunca hay que investigar a fondo quiénes son, de dónde provienen estas amenazas y, por lo tanto, tener la certeza si es una persona desequilibrada sola desde su casa, o si es un grupo que está orquestando algún tipo de de cuestión más general de amedrentamiento.

El segundo mail con amenazas a las diputadas Romina del Plá y Cecilia Moreau.

¿Te dieron alguna información respecto a la causa y la investigación? Porque se supone que se puede descubrir desde dónde se hizo.

- Se supone que se puede descubrir de dónde salió el mail. Recién en la tarde noche de ayer se terminó de dimensionar y empezar a hacer las denuncias, así que recién se está comenzando. Esperamos que se vaya a fondo y se diluciden estas cosas. Son amenazas a través de un mail y hay que corroborar quiénes son y sacarse todas las dudas.

Al mismo tiempo en el Partido Obrero vienen recibiendo amenazas por su apoyo a Palestina y su crítica a la política sionista. ¿Ven algún tipo de vinculación?

- Creo que son dos cosas independientes, pero en el caso de las amenazas, que aparte han pasado de amenazas, son acciones judiciales, intimidaciones concretas, pedidos de sanciones en nuestra contra -algo muy serio-, tienen otra dimensión. Esto tiene una importancia central, que tengamos claro que la defensa del pueblo palestino que está siendo bombardeado hace días, que ya van más de 11 mil palestinos fallecidos, entre los cuales hay una enorme proporción de niños y niñas. Es gravísimo.

Javier Milei.

Por eso denunciamos esta masacre por parte del Ejército israelí, del ejército sionista, que es un estado de ocupación y un ejército de ocupación sobre el pueblo palestino, que viene recibiendo agresiones permanentes hace décadas, es un tema muy serio. El lobby sionista trata de presentar que cualquier cuestionamiento al Estado de Israel y a sus acciones completamente asesinas de forma sistemática -tienen más de 6000 presos rehenes hace meses en su poder y ahora a partir de esto ha incrementado en 2000 los presos y secuestrados en Cisjordania-, tratan de presentar que cualquier crítica al Estado sionista es antisemitismo. Cosa que no sólo no es real, sino que cada vez se nota más que que hay una mayoría de la población judía que está en contra del sionismo y de estos ataques brutales al pueblo palestino.

Se ve en el incremento de las movilizaciones, en el movimiento que se está abriendo en todo el mundo, incluyendo aquí en Argentina con "Judíos for Palestina", se ve en los planteos de la propia población israelí, que está reclamando un alto al fuego bajo la consigna "todos por todos", una política real de debate para intercambiar a los rehenes, además de las movilizaciones masivas que venían habiendo previo al 7 de octubre y con posterioridad contra Benjamín Netanyahu.

Romina del Plá.

Me parece que esto es clave y y tenemos que ser concretos en que la crítica al Estado sionista no tiene nada que ver con un planteamiento antisemita contra el pueblo judío, cuando justamente, al contrario, venimos defendiendo cada ataque real al pueblo judío y nos hemos movilizado masivamente cuando fue el atentado a la AMIA, por ejemplo. Y reclamamos que se investiguen a fondo las conexiones locales, cosas que nunca se quiso hacer.

Algunos comentarios sobre estas últimas amenazas quieren bajarle el precio por las inconsistencias que tiene el texto. ¿Qué opinan?

- El texto obviamente tiene cosas que son inconexas, pero el problema es que detrás de los Milei y compañía, hay un montón de gente que actúa por la suya, que si vos entrevistás a cualquiera de los seguidores de Milei, te vas a encontrar con las barbaries y las contradicciones más brutales. Entonces no alcanza con el análisis de un texto. Incluso hasta pudo haber sido escrito, en alguna parte, por inteligencia artificial. Pero ese no es el problema, el problema es que hay alguien detrás de eso, alguien que se tomó el trabajo de mandarlo.

Cecilia Moreau.

Quiere decir que no es simplemente una acción al voleo o un mecanismo más de amedrentamiento, sino que tiene que ver con alguien que le dedicó tiempo. Lo que hay que hacer es investigar de dónde sale, y dilucidar de qué se trata. Eso es concreto, y no hay que minimizar ni naturalizar estas cosas, porque amenazas o barbaridades que nos mandan por redes sociales hay todo el tiempo. Ahora, esto es un mail enviado a casillas puntuales, contra diputados puntuales, ahora de nuevo contra personas puntuales que somos las que dimos a publicidad el tema. Por lo tanto hay una acción detrás de esto y hay que investigar quién fue para sacarnos todas las dudas.

En los comentarios en la publicación hay muchos comentarios que cuestionan su abstención ante el ballotage. Además en los últimos días hubo muchas expresiones de sectores que reivindican la última dictadura militar. ¿Esto puede modificar su política?

- Nosotros tenemos claro quién es Milei, lo venimos combatiendo desde el primer minuto. Ahora, entendiendo las diferencias que tienen, tenemos una posición muy clara. Nosotros no podemos apoyar a ninguno de los dos. Hay que ser muy precisos, ¿quién creó a este monstruo? ¿Quién le dio la personería que no tenía para presentarse en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional? ¿Quién hizo acuerdos en relación a la aparición en los medios? ¿Quién le dio fondos? Bueno, todo eso proviene del peronismo. Entonces, ¿por qué si ellos crean un monstruo después nosotros tenemos que salir corriendo a darles un apoyo político a los massistas y a todo el armado de Unión por la Patria (UP) en nombre de protegernos de lo que ellos crearon? A mí me parece un chantaje fenomenal. No quiero caer en ese chantaje.

Victoria Villarruel.

Porque crear el monstruo para después decir "¡Ay, cuidado! Viene el monstruo, entonces votame a mí". O incluso a decir asustado que viene el monstruo. Bueno, pero no lo creamos nosotros, nosotros lo enfrentamos. Cuando Victoria Villarruel armó su acto negacionista en la Legislatura de la Ciudad, nos movilizamos. Los que no se quisieron movilizar son los del peronismo, los de La Cámpora, los sectores que integran la Legislatura. No quiso movilizarse nadie para demostrar, y demostrarle a todos aquellos que piensan que pueden venir a querer desenvolver una política de impunidad, que nos vamos a movilizar y no lo vamos a permitir.

No veo por qué nosotros deberíamos someternos ese chantaje. Ya de paso el ballotage es un chantaje, un mecanismo del que estamos en contra desde que se introdujo en la Reforma Constitucional del 94. Nos parece que es muy serio que quién está llevando adelante el ajuste, que genera a la vez el descontento que lleva a mucha gente a terminar votando a Milei... porque no hay que confundirse, los seguidores de Milei no son todos negacionistas y fachos ultraderechistas. Hay todo un sector de trabajadores que está re podrido de vivir esta situación de ajuste, y frente a esto es el propio el propio gobierno el que genera ese descontento con los recortes, la política de inflación, de pérdida de poder adquisitivo los salarios. Nosotros no somos los responsables de salir a salvarle las papas a quienes en parte son responsables de la situación.