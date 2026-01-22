"Se van a perder puestos de trabajo": Milei defendió la libre importación y chicaneó a Lula con uno de sus perros

El presidente Javier Milei volvió a demostrar que las declaraciones públicas no son lo suyo cuando en una entrevista defendió que las importaciones en la Argentina generen pérdidas de puestos de trabajo. También exhibió su pericia en cuanto a relaciones internacionales con las chicanas que lanzó sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, representante del principal socio comercial de Brasil.

"Cuando diseña la política, diseña en cuanto a valores éticos y morales. Explíqueme por qué va a justificar que la gran mayoría de los argentinos tengan que pagar más caro bienes que podrían conseguir más barato", lanzó el mandatario argentino ante Bloomberg, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos. "Porque también es falso que eso destruye empleos . Es una de las grandes mentiras de los economistas keynessianos, que están arruinando todo el planeta y todo lo que tocan lo rompen", añadió.

La referencia es a las importaciones con las que no puede competir el aparato productivo nacional y se transforman en cierres de fábricas y despidos generalizados, un escenario que la Argentina comenzó a mostrar de forma constante en el último año. "Cuando se abre la Economía, hay productos que van a estar más baratos y se van a perder puestos de trabajos acá , pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero", señaló Milei.

"En Argentina una remera se pagaba 40 dólares. Sale 5. Esos 35 que se ahorra los va a gastar en otro sector y va a generar puestos de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tiene productividad más alta. Con lo cual, cuando se abre la economía hay una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización", explicó el economista liberal.

La industria argentina corre peligro por la apertura de las importaciones.

"Si fuera cierto el argumento proteccionista un día decidiríamos cerrarnos a la Argentina", cuestionó Milei. Tras eso utilizó un ejemplo de Federico Sturzenegger su ministro de Desregularización, a quien elogió mucho, que alertó que con esa dinámica uno terminaba cerrándose a vivir en soledad. "El comercio genera división de trabajo, eso genera rendimientos crecientes, aumento de la productividad, que genera bienestar. Por eso los países abiertos son más ricos ", justificó.

El dato acerca de que esa es la característica que hace a los países más ricos es falsa de acuerdo a las estadísticas de las naciones del mundo. La diferencia real e indiscutible entre las naciones es si procesan su materia prima o la venden así, y su capacidad productiva industrial, al menos de acuerdo a lo que indican las cifras.

Un master en relaciones diplomáticas

El entrevistador de Bloomberg también charló sobre las relaciones comerciales con Brasil y Lula, a quien definió con "un enfoque más keynesiano". "¿Arreglar esas relaciones son prioridad o tus perros ladran cada vez que lo mencionás?", le preguntó al presidente argentino. Tras algunas risas, fue más allá: " ¿Nombrarías a uno de tus perros Lula? ".

"Jamás les daría el nombre de alguien de izquierda. Amo mucho a mis perros como para insultarlos . Por eso todos tienen nombres de economistas liberales", contestó Milei. Sin importarle que ese tipo de chicanas afecten la balanza comercial con el principal socio estratégico de la Argentina.

Lula recibió la presidencia pro témpore del Mercosur.