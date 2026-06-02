Stolbizer cayó en un bait libertario y creyó que Manuel Adorni era el tío de la actriz porno Mía Khalifa

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer fue víctima de una fake news que compartió en sus redes sociales, en la cual aseguraba que la sobrina del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobraba un sueldo millonario como funcionaria de la TV Pública. Además de que el cargo descrito por la cuenta libertaria no existe -al igual que la sobrina del libertario-, la fotografía que graficaba la publicación pertenecía a la conocidísima ex actriz porno Mia Khalifa. "Ella es Mía Adorni, sobrina de Manuel Adorni, cobra $14 millones como subgerente de programación de la TV pública, cargo que no existía hasta el 2024 y que inventaron para acomodarla en el sector público. Tiene que renunciar ya mismo", había escrito en la red social X (ex Twitter), el usuario conocido como Carlos Languasco, con la foto de la reconocida figura del cine XXX.

Margarita Stolbizer cayó en un bait en relación a una supuesta sobrina de Manuel Adorni, retratada con la foto de la ex actriz porno Mia Khalifa.

Sobre esta publicación fue que la líder del partido GEN, realizó un duro reclamo, en el cual dio por cierta la información que aparecía allí, apuntalada por la contundente realidad de escándalos de enriquecimiento ilícito que enfrenta el vocero presidencial que abandonó sus posturas confrontativas por un estilo más cabizbajo y derrotado. "Argentina es el país de los Milei, los Menem, los Adorni y los Caputo, que desprecian el Estado pero hace dos años que lo desguazan nombrando parientes y repartiendo negocios para ellos y sus amigos. La hipocresía a full", sostuvo Stolbizer en relación a la falsa funcionaria.

La libanesa Mia Khalifa fue actriz porno durante muchos años, aunque tras retirarse lanzó severas críticas contra esa industria.

"Ojo que la corrupción está colándose en todas las áreas mientras desfinancian universidades, hospitales, discapacidad, rutas y todo lo que necesita la gente común, casualmente muchos que los votan pero que ellos desprecian", cerró la también abogada la publicación, que llegó acumular centenares de likes y retuits antes de ser borrado.

"Bait" es un término que en inglés significa anzuelo y que se refiere a cuando alguien cae en falsas noticias o elementos incorrectos en publicaciones. La aparición de falsos parentescos de personalidades y fotografías de actores o actrices porno es un modus operandi bastante normal, aunque la popularidad de Khalifa logró que sean muchas las cuentas que le advirtieran a la dirigenta del error que había cometido.