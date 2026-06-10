Lali Espósito reveló un detalle místico y sobrenatural detrás de su homenaje al Indio Solari en River

El fin de semana, Lali Espósito hizo historia con dos conciertos con localidades agotadas en el estadio River Plate. Un hito no solo para su carrera, sino también para la música argentina. Sin embargo, la celebración estuvo atravesada por una noticia que conmocionó al mundo del rock: apenas un día antes del primer show se confirmó la muerte del Indio Solari.

En ese contexto, la cantante le rindió homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota al interpretar una versión de Ji Ji Ji, uno de los clásicos más emblemáticos de la banda. Pero el tributo no se limitó a la canción: el momento se convirtió en uno de los más emotivos y multitudinarios de la noche.

Lali Espósito

Este martes, Lali asistió al Teatro Gran Rex para la función de prensa de Charlie y la fábrica de chocolate, donde reveló un dato inesperado sobre ese homenaje que emocionó a miles de fanáticos.

"La verdad, te confieso algo. Nosotros teníamos el arreglo musical hecho ", confesó en diálogo con Intrusos.

Antes de ingresar a la función, la artista fue abordada por el móvil del programa y explicó que el homenaje ya estaba previsto mucho antes de la muerte del músico: "Terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto, pero nosotros venimos ensayando hace tres meses ".

"Íbamos a hacerle de todos modos un homenaje a Los Redondos y al Indio porque todos somos muy fans", agregó.

Lali Espósito emocionada

Aunque el show llevaba meses de preparación, la muerte de Solari le dio un significado completamente distinto a ese segmento del recital, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Fue muy loco. No es que lo preparamos para eso", aseguró Lali Espósito. Y concluyó: "Me gusta contarlo porque, bueno, es la verdad de cómo surgió ese homenaje. Fue el doble de emocionante".