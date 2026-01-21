Nadie se imagina lo que Alejandro Sanz tiene preparado: así será el show en el Campo Argentino de Polo

Atención, fanáticos y fanáticas de Alejandro Sanz, porque el artista español regresa a Buenos Aires con un espectáculo que promete ser histórico. Con una primera fecha completamente agotada y una segunda que ya se perfila como otro éxito rotundo, los días 6 y 7 de marzo el Campo Argentino de Polo será testigo de una experiencia musical única.

En el marco de su gira 2026 titulada Y Ahora Qué, que recorre 45 ciudades y 8 países, Alejandro Sanz trae a Argentina un show que combina música, tecnología y emoción.

Alejandro Sanz vuelve a Argentina

Acompañado por una banda de 8 músicos y un despliegue técnico impresionante, el escenario contará con una pantalla concavoconvexa de más de 300 metros cuadrados, diseñada para proyectar efectos visuales inmersivos que harán vivir una noche que nadie podrá olvidar jamás. Además, cámaras distribuidas por todo el Campo de Polo, incluso entre el fandom, permitirán una conexión sin precedentes entre Sanz y sus seguidores.

La producción del espectáculo es monumental: 12 camiones transportan el equipo técnico, mientras que un equipo de 100 personas trabaja para garantizar que todo salga perfecto. Desde los clásicos que marcaron su carrera hasta las canciones de su nueva etapa creativa, el repertorio promete dos horas de pura magia.

El icónico Campo Argentino de Polo se transforma para ofrecer una experiencia mejorada en cada detalle. Con una optimización en la visibilidad, sonido de primer nivel, nuevos espacios gastronómicos y accesos más cómodos, este venue a cielo abierto se posiciona como uno de los mejores lugares para disfrutar de grandes shows en la ciudad. Todo esto en un entorno verde que hará del concierto una experiencia inolvidable.

Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo: entradas y precios