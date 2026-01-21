Wanda Nara aterrorizó a Maxi López con una propuesta indecente: "Lo veo y lo quiero"

¡La cocina de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario de un momento que dejó a todos boquiabiertos! Durante el martes 20 de enero por la noche, Maxi López, quien regresó al programa tras el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson, fue sorprendido por una declaración que ni en sus sueños más alocados habría anticipado. ¿La responsable? Nada más y nada menos que su exesposa, la siempre polémica Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Wanda, en su rol de conductora, se acercó a la estación de cocina de Maxi para indagar sobre su reciente paternidad. "Maxi, quiero que me cuentes todo del bebé", le dijo con una sonrisa pícara. López, conmovido, comenzó a relatar: "Ay, no sabés lo que fue". Pero Wanda no se quedó ahí y lo bombardeó con preguntas: "¿Cómo es? ¿A quién se parece de los chicos? ¿Quién cambió el primer pañal? ¿Vos o Daniela? ¿Sabés cambiar el pañal?".

Wanda Nara y Maxi López en el día de su casamiento

En un intento por mantener la compostura, Maxi respondió: "Cuando son chiquititos me da cosa. Pero sí sé, tengo cinco hijos". Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Con el Turco Husaín y Andy Chango como testigos desde el balcón, Wanda soltó una frase que dejó helado al exfutbolista: " Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé ", dijo implacable.

Maxi, visiblemente desconcertado, solo pudo exclamar: "¡¿Un qué?! ¿Un bebé?". Pero Wanda no se achicó. Con total seguridad reafirmó: "Quiero un bebé, sí, me dieron ganas. Te vi a vos con el bebé y dije: 'Ay, qué lindo'".

El Chino Leunis no se quedó atrás y agregó con picardía: "Lo veo, lo quiero", citando su icónica canción Bad Bitch. Pero lo más inesperado fue la reacción de Maxi López, quien lejos de salir corriendo o cambiar de tema, lanzó un comentario que dejó a todos con la boca abierta: "Me salen bien".

No hay que olvidar que Wanda Nara ya es madre de cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Maxi López; y Francesca e Isabella, nacidas durante su relación con Mauro Icardi. Sin embargo, parece que la empresaria tiene ganas de ampliar aún más su numerosa familia.