Cortaron la transmisión de Gran Hermano tras un nuevo cruce entre Andrea del Boca y Solange

Luego de la crisis que generó la sanción de Gran Hermano que complicó la compra semanal para el grupo, Andrea del Boca le recriminó a su compañera Solange Abraham, con quien ya había peleado por el castigo durante la noche anterior, que no la tuvo en cuenta en el supermercado de cara a la dieta médica que debe hacer. La escalada en la discusión también tuvo reproches fuertes que llevaron a que se corte la transmisión.

"Tengo una dieta recetada por el médico que tengo que comer galletitas de agua y té y no compraste ninguna de esas dos cosas. Entonces como bromatóloga y buena compañera para todo el equipo me duele", le recriminó en vivo la actriz a la ex GH 2011, quien le reprochó que remarque su profesión nuevamente: "Cómo te jode lo de bromatóloga, te jode que sepa cocinar, cada vez que digo que soy chef te jode".

Acto seguido, Abraham le preguntó por qué hablaba Del Boca por otras personas. "Hablá por vos, no por ellos, ¿por qué traés a personas que no me conocen? Hacete cargo de lo que decís", la apuró, ya más agresiva y con el enojo que arrastraba de la noche anterior, cuando por un error que tuvo sancionaron a todo el grupo y fue cruzada por la actriz.

"Yo no te conozco, no sé quién sos, lo único que sé es que tenés una hija de siete años y que llorás todo el tiempo por ella", señaló Del Boca, en una frase que potenció el conflicto al punto de que su compañera pareció quedar nublada por lo que acababa de escuchar. "Sí, lloro por mi hija porque la extraño un montón", reconoció.

Un día antes, Andrea del Boca y Sol Abraham habían protagonizado el cruce más explosivo de Gran Hermano Generación Dorada.

"Me parece un golpe bajo que la metas en esta conversación, sos falsa y mala. Es horrible lo que hiciste, no te perdono, no me hables más. Lo decís de manera burlista", cuestionó Abraham después, mientras las lágrimas le escapaban de sus ojos y la bronca se le sentía en el tono de voz.

Del Boca no se amedrentó por la intención de su compañera de ponerse como la parte agredida en el conflicto y retrucó: "¿Es malo hablar de los hijos? Hacete la víctima". Por su parte, Solange continuó en la misma tesitura. "La estoy pasando mal por mi hija, te lo conté en la cocina con el corazón y estás aprovechando para hacerme sentir mal", le cuestionó. Fue lo último que se vio del conflicto antes del corte de la transmisión.