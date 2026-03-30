Gritos, sanción colectiva, comida escasa y egos: Andrea del Boca y Sol Abraham protagonizaron el cruce más explosivo de Gran Hermano

Si alguien pensaba que la convivencia en Gran Hermano Generación Dorada había tocado techo en tensión, lo que pasó en las últimas horas demostró todo lo contrario: la casa estalló. Y en el centro de la tormenta quedaron Andrea del Boca y Solange Abraham, protagonistas de una pelea feroz que combinó reproches, chicanas y frases que ya son carne de meme. Todo empezó, como tantas veces en este reality, con un grito desde afuera. "Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final".

El mensaje, dirigido a Solange y a Cinzia Francischiello, desató festejos, bailes y sonrisas... pero también encendió la mecha interna. Varios jugadores interpretaron que ambas habían roto una regla clave: no reaccionar a lo que llega del exterior. La sanción no tardó en caer. Y fue colectiva. El "Big" decidió castigar a toda la casa: si superaban la prueba semanal, tendrían solo la mitad del presupuesto; si fallaban, apenas el 25%. Y, como si fuera poco, cinco minutos para hacer la compra. Resultado: tensión máxima, paranoia y hambre en puerta. Ahí fue donde todo se desbordó y terminó de romperse.

En medio de la discusión sobre cómo administrar los recursos, Andrea apuntó sin rodeos contra Sol: "No cocinaste nunca para toda la casa. No sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor" La respuesta fue inmediata y con veneno: "¿Cuál es tu problema conmigo?" Lo que parecía un cruce doméstico se transformó en una batalla personal. Sol no se quedó ahí y disparó: "Andá a actuar un personaje" Andrea, con décadas de televisión encima, no dejó pasar el golpe: "Hace 57 años que trabajo, mami. Gracias a mucha gente que no es como vos" El conflicto escaló sin freno. Sol redobló la apuesta con ironía generacional: "No vi tus novelas porque soy muy chiquita".

Andrea del Boca y Sol Abraham protagonizaron el cruce más explosivo de Gran Hermano

Y sumó: "Y no las voy a ver porque quedaron viejas" La actriz explotó, ya no solo contra su compañera sino defendiendo toda una industria: "La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas" Y agregó, furiosa: "No subestimes al público". Pero el golpe más duro llegó cuando Andrea apuntó directo al estilo de vida de varios participantes: "Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas"

Como si faltara algo, Andrea también responsabilizó a Sol por la sanción que ahora condiciona a todos: "Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más p... idea de este juego" Lejos de retroceder, Sol siguió picanteando: "Anda a dormir, Andrea, que te va a hacer bien" Y la respuesta final fue sin filtro: "Anda a cag... y tomate el agua, pel..."

Andrea del Boca y Sol Abraham protagonizaron el cruce más explosivo de Gran Hermano

Como era de esperarse, el afuera explotó. En redes sociales, el enfrentamiento generó una avalancha de memes, debates y bandos enfrentados. Algunos celebran el "show total" de Andrea, otros bancan la actitud de Sol, pero todos coinciden en algo: fue la pelea más intensa de la temporada.