Qué dijo Manuel Ibero tras ver a Zoe Bogach en Gran Hermano: la frase que encendió la polémica

La noche del martes, Gran Hermano vivió uno de los momentos más esperados de la temporada "Generación Dorada": Zoe Bogach entró a aclarar los tantos con su ex pareja, Manuel Ibero.

Durante el tenso intercambio, la ex GH lo acusó de haberla humillado públicamente al afirmar que ella "se dejó manipular" durante los dos años de relación. Además, aseguró que sufrió violencia dentro del vínculo.

Zoe Bogach enfrentó a su ex, tras escucharlo decir que la manipulaba

"¿Cómo voy a pensar, durante los dos años de relación que tuvimos, que vos me estabas manipulando? Yo creí que me estabas amando", sostuvo. Bogach remarcó que no esperaba ese trato y que las palabras de Ibero abrieron una "nueva herida" en su proceso personal, además de hacerla sentir muy "humillada".

"Poquito a poquito se está cayendo la careta", sentenció la influencer durante el vivo, al asegurar que el comportamiento de Ibero es típico de una persona manipuladora. También envió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, instándolos a "no bajar los brazos".

"Derecho a Replica":

Porque Zoe Bogach le canto las 40 al ex y no se le movió un pelo a Manu en Gran Hermano pic.twitter.com/7q202o9YDG https://t.co/wxtq8phL0o — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 1, 2026

En ese mismo mensaje, Bogach no solo habló en nombre propio. También se dirigió a quienes la acompañaron desde afuera y a las personas que, a partir de su historia, pudieron verse reflejadas en vínculos similares. "Quiero hablarles también a las personas que sufrieron manipulación o se dieron cuenta, con esto que pasó conmigo, que estaban siendo manipuladas. Quiero decirles que de todo se sale, que nunca se rindan, que nunca bajen los brazos, que pueden salir adelante ", expresó.

Por su parte, Manuel escuchó el descargo y respondió con pocas palabras, negando las acusaciones, lo que hizo que el cruce quedara centrado casi exclusivamente en la versión de Zoe.

Zoe Bogach ninguneó a Manuel Ibero por participar en GH siendo "ex de"

En medio del cara a cara, ella también lo chicaneó por haber ingresado al reality, pese a que él lo había criticado previamente y había asegurado que nunca participaría.

Manuel regresó a la casa y les contó a sus compañeros que Zoe había hecho uso del "derecho a réplica". Les describió su look y le restó importancia al enfrentamiento.

Analizamos su derecho a réplica y por qué Zoe decidió cerrar esta etapa sin filtros 🔥



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