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Qué dijo Manuel Ibero tras ver a Zoe Bogach en Gran Hermano: la frase que encendió la polémica

La influencer no se cayó nada en su derecho a réplica.

01 Abril de 2026 11:36
Manuel Ibero y Zoe
Manuel Ibero y Zoe

La noche del martes, Gran Hermano vivió uno de los momentos más esperados de la temporada "Generación Dorada": Zoe Bogach entró a aclarar los tantos con su ex pareja, Manuel Ibero.

Durante el tenso intercambio, la ex GH lo acusó de haberla humillado públicamente al afirmar que ella "se dejó manipular" durante los dos años de relación. Además, aseguró que sufrió violencia dentro del vínculo.

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Zoe Bogach enfrentó a su ex, tras escucharlo decir que la manipulaba

"¿Cómo voy a pensar, durante los dos años de relación que tuvimos, que vos me estabas manipulando? Yo creí que me estabas amando", sostuvo. Bogach remarcó que no esperaba ese trato y que las palabras de Ibero abrieron una "nueva herida" en su proceso personal, además de hacerla sentir muy "humillada".

"Poquito a poquito se está cayendo la careta", sentenció la influencer durante el vivo, al asegurar que el comportamiento de Ibero es típico de una persona manipuladora. También envió un mensaje de apoyo a quienes atraviesan situaciones similares, instándolos a "no bajar los brazos".

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En ese mismo mensaje, Bogach no solo habló en nombre propio. También se dirigió a quienes la acompañaron desde afuera y a las personas que, a partir de su historia, pudieron verse reflejadas en vínculos similares. "Quiero hablarles también a las personas que sufrieron manipulación o se dieron cuenta, con esto que pasó conmigo, que estaban siendo manipuladas. Quiero decirles que de todo se sale, que nunca se rindan, que nunca bajen los brazos, que pueden salir adelante", expresó.

Por su parte, Manuel escuchó el descargo y respondió con pocas palabras, negando las acusaciones, lo que hizo que el cruce quedara centrado casi exclusivamente en la versión de Zoe.

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En medio del cara a cara, ella también lo chicaneó por haber ingresado al reality, pese a que él lo había criticado previamente y había asegurado que nunca participaría.

Manuel regresó a la casa y les contó a sus compañeros que Zoe había hecho uso del "derecho a réplica". Les describió su look y le restó importancia al enfrentamiento.

Sin embargo, minutos después, cuando Santiago del Moro apareció en la pantalla y le dio la palabra, el participante se levantó frente a todos y lanzó una frase contundente: "Quiero aclarar que yo no soy el ex de nadie. Yo soy Manuel. Esto va para la gente. Escuché un comentario recién y quería aclararlo", cerró Manuel Ibero, tras afirmar que no tiene nada que hablar con Zoe Bogach.

Derecho a réplica Gran Hermano Manuel Ibero Zoe Bogach

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