Gran Hermano sin control: empujones, insultos y una pelea que desbordó la casa

La casa de Gran Hermano está más encendida que nunca, especialmente en una semana marcada por una sanción que reduce el presupuesto semanal al 50%, o incluso al 25% en caso de perder la prueba. En ese contexto, Brian Sarmiento y Manuel Ibero protagonizaron un tenso enfrentamiento con empujones e insultos.

Todo ocurrió en el marco de la prueba del líder. Quien logra imponerse obtiene inmunidad ante la nominación, la posibilidad de salvar a un compañero y la facultad de fulminar a dos jugadores, lo que eleva la presión al máximo.

Tenso cruce entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero

Durante la prueba, las cámaras captaron a los concursantes revisando cada rincón de la casa. Entre corridas y movimientos desesperados, revolvían cajones, sillones y almohadones en busca de sobres negros, como parte de la consigna.

Al tratarse de una dinámica individual, el clima se volvió sumamente competitivo. Fue entonces cuando algunos "hermanitos" se desconocieron, lo que obligó a cortar la transmisión en vivo. En ese contexto, Sarmiento estalló contra Ibero y lo acusó de haberlo empujado. " ¿Qué hacés, bol***? ¿Sos pel*** o te hacés? ¿Qué venís a empujar? Paj*** de mi*** ", comenzó gritando el ex futbolista, visiblemente enojado, en un video que rápidamente se viralizó en redes.

CRUCE ENTRE MANUEL Y BRIAN CON EMPUJONES EN LA PRUEBA DE LIDER



Brian: "sos boludo o te haces? sos pelotudo?"



Manuel: "vos sos boludo"



Brian: "que venis a empujar pelotudo"



Manuel: "yo no te empuje"



Brian: "que venis a empujar p4jero"



Manuel: "vos me quisiste ventajear"... pic.twitter.com/w6y5ohgfsK — lautrolo (@itslautrolo) March 31, 2026

Por su parte, el ex de Zoe Bogach minimizó el episodio y siguió concentrado en la prueba. Sin embargo, desde lejos respondió: "Sí, hacé el showcito", disparó, dejando entrever que no le creía. Y redobló la apuesta: "Pero si vos quisiste ventajear".

La situación no pasó a mayores, ya que el peso del desafío terminó imponiéndose y ambos continuaron enfocados en la competencia. Sin embargo, la casa está completamente dividida y el clima de Gran Hermano es cada vez más tenso, con conflictos que surgen a cada momento y una convivencia que parece estar siempre al borde del estallido.