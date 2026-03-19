Silvio Rodríguez y su llamado a la resistencia contra el imperio yankee: "Exijo mi AKM, si se lanzan"

La escalada bélica yankee no parece tener fin y Donald Trump no duda en amenazar a Cuba, el país que se independizó de los Estados Unidos en el '61 y que, desde que se tomó esa decisión política, es castigada con bloqueos económicos. Es en ese contexto en el que el amado cantor Silvio Rodríguez, una de las voces más emblemáticas de la canción de autor en América Latina, alzó su voz con firmeza y claridad.

En una declaración que resonó como un grito de resistencia, Rodríguez afirmó: "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio". La frase, publicada en su blog Segunda Cita, dejó claro compromiso con la defensa de la soberanía cubana y con el sentir de una nación que está bajo presión.

Silvio Rodríguez

El contexto no podría ser más tenso. Desde hace semanas, Trump intensifica sus declaraciones contra el gobierno cubano, asegurando que tiene "el honor de tomar Cuba, de alguna manera" y que " puedo hacer lo que quiera con Cuba ", palabras que fueron interpretadas en la isla como una amenaza directa a su independencia y autodeterminación, agravando aún más las tensiones entre ambos países.

Cuba, que está sometida a un embargo económico por parte de Estados Unidos desde 1962, enfrenta una situación económica crítica. Rodríguez, de 79 años, no escatimó palabras para describir las dificultades que atraviesa su pueblo debido al bloqueo: "Cada hora sin electricidad, cada fila para conseguir alimentos, cada médico que no tiene insumos es un recordatorio de lo que cuesta resistir", escribió el autor de más de 500 canciones, denunciando lo que calificó como "la metodología del imperio estadounidense" y sus "trampas discursivas" para justificar sus acciones.

El texto de Silvio

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también fue enfático en su postura frente a las amenazas externas. A través de sus redes sociales oficiales, afirmó: "Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

El fusil AKM mencionado por Rodríguez en su declaración es un arma emblemática en la historia militar moderna. Diseñado como una evolución del AK-47 y adoptado por las fuerzas armadas soviéticas en 1959, el AKM es conocido por su resistencia, simplicidad y eficacia y, con un diseño más liviano y mejoras técnicas respecto a su predecesor, esta arma fue utilizada en conflictos bélicos alrededor del mundo, incluyendo la lucha de los muyahidines afganos contra la URSS en los años '80.

Donald Trump

En este contexto, el llamado de Silvio Rodríguez trasciende lo simbólico. Es una declaración política que reafirma la voluntad de un pueblo dispuesto a defender su soberanía frente a cualquier amenaza externa. En un momento crítico para Cuba, el mensaje de este artista resuena fuerte en los corazones revolucionarios de la isla.