Bastian lucha por su vida tras el accidente en Pinamar: está en coma farmacológico inducido

El Ministerio de Salud bonaerense difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastian Jerez, el niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un accidente en la ciudad de Pinamar mientras se encontraba en una UTV. Según el informe, no se huo cambios luego del informe que se había dado a conocer el sábado pasado.

El parte médico detalla que el menor "permanece clínicamente y hemodinámicamente estable sin requerimiento de drogas vasoactivas. El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido con asistencia ventilatoria mecánica". Además, indicaron que "se aguarda su evolución para iniciar, de manera gradual y progresiva, el descenso de sedantes conforme a la respuesta clínica". Bastian continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, con múltiples fracturas de cráneo.

Bastian Jerez

El trágico accidente ocurrió el pasado lunes cerca de las 20 horas en la zona de La Frontera, Pinamar. Bastian se encontraba en una UTV junto a su padre, una mujer y otros dos menores, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra el vehículo.

Tras el choque, el niño fue asistido en una posta del Operativo de Prevención ubicada a pocos metros del lugar y luego trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas antes de ser derivado a Mar del Plata en un operativo especial debido a la gravedad de sus lesiones.

Imputaron al padre de Bastian

En paralelo a la evolución médica del menor, la Justicia avanza en la investigación del caso. La fiscalía imputó a Maximiliano Jerez, padre de Bastian, por el delito de lesiones culposas agravadas , al igual que a los conductores de la camioneta Amarok y la UTV involucrados en el accidente. Según las autoridades, Jerez es señalado como responsable por no haber asegurado al niño con cinturón de seguridad al momento del impacto.

Así quedaron los vehículos en el choque en el que Bastian Jerez casi pierde su vida

A la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, Maximiliano expresó su dolor: "Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasando por el momento más feo de mi vida . Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida". Con visible angustia, agregó: "Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así".

Mientras tanto, las autoridades continúan con los peritajes sobre los vehículos involucrados para determinar la mecánica exacta del choque. Ambos rodados permanecen secuestrados como parte de la investigación en curso mientras Bastian Jerez lucha por su vida.