Romina Gaetani rompió el silencio después de lo que se encontró en la casa de su ex, Luis Cavanagh

A fines de diciembre, la reconocida actriz Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Desde entonces, su testimonio expone una problemática que atraviesa a miles de mujeres en silencio. Aunque aún no está preparada para relatar en profundidad su experiencia, sus palabras y las de quienes la rodean trazan un panorama estremecedor.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Gaetani agradeció el respeto con el que los medios trataron su caso. Sin embargo, dejó claro que el dolor que vive aún la mantiene en un estado de vulnerabilidad. "Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario", expresó la actriz de manera contundente.

El mensaje de Romina Gaetani tras los allanamientos en el domicilio de Luis Cavanagh

El caso tomó un giro más profundo cuando María Fernanda Callejón, amiga cercana de Gaetani, brindó detalles del estado emocional de la actriz tras someterse a una pericia psiquiátrica. Callejón describió a Romina como "rota" y profundamente afectada por los episodios de violencia que sufrió durante su relación con Cavanagh. "No me pudo hablar casi nada, solo un ratito a la mañana. No hay nadie mejor que yo para entenderla", relató.

El testimonio de Gaetani revela un patrón de violencia que comenzó de manera sutil y progresiva. "Al principio era verbal. Es un tipo de violencia que va entrando de a poco , por goteo, hasta que logró reducirme, hacerme chiquita", confesó la actriz. Reconoció que pese al daño sufrido, aún siente amor por su agresor, lo que evidencia las complejidades emocionales que enfrentan las víctimas de violencia de género.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Entre los episodios denunciados, Gaetani mencionó manipulación, control y hechos irreproducibles que declaró ante la Justicia durante la pericia psiquiátrica. Además, detalló cómo la violencia afectó su autoestima y la llevó a cuestionarse cómo permitió llegar a esa situación. " Fue destruyendo mi autoestima . No era la primera vez que revisaba mi celular", reveló.

Ante el peligro latente, la actriz solicitó medidas de protección, incluyendo una restricción perimetral y un botón antipánico. En los últimos días, la Justicia allanó su domicilio donde se encontraron armas y municiones según contó el periodista Martín Candalaft: "Se encontraron municiones, vainas servidas, es decir, los restos que quedan después de disparar una pistola, réplicas de pistola, pero no se encontró la pistola. ¿Dónde está la pistola de 9 milímetros?".

Romina Gaetani

En la misma línea, el documento judicial reveló detalles escabrosos sobre lo que se secuestró: "Cartuchos de 9 milímetros, un panal de 23 vainas servidas, un calibre 9 mm, ocho municiones intactas con punta celeste, elementos de limpieza, piezas de un arma y accesorios, un cargador negro con capacidad para 15 proyectiles conteniendo en su interior 14 proyectiles intactos".

El caso de Romina Gaetani no es aislado. Es un reflejo más del flagelo de la violencia de género que afecta a mujeres de todas las edades y contextos pero que se agrava cuando no hay un Estado presente que garantice a quienes son violentadas un debido proceso y herramientas para poder salir de estas peligrosas situaciones que, en la mayoría de los casos, se da en contextos intrafamiliares.