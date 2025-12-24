Fanático total: Lali metió bombazo, anunció su primer River y coronó un año histórico "atendiendo al demonio"

La fiesta del pop ya tiene fecha, lugar y protagonista. Lali anunció su primer show en el Estadio Monumental y la noticia cayó como un rayo en pleno verano: el 6 de junio de 2026, la artista se sube por primera vez al escenario más grande del país para escribir otro capítulo gigante en su historia. Sí, River. Sí, Lali. Sí, show asegurado. El anuncio no llegó solo: es la frutilla de un 2025 de oro que la cantante convirtió en récord tras récord.

En el año que termina, agotó cinco estadios Vélez, lanzó el álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" -que superó los 140 millones de reproducciones, entró al Top 5 Global de Spotify y se transformó en el disco argentino más vendido del año- y confirmó que su magnetismo ya juega en ligas mayores. Como si fuera poco, Netflix estrenó el documental "LALI: La que le gana al tiempo", visto por millones, donde se ve de cerca el cambio personal y artístico que explica este presente arrollador. Y para que no queden dudas, en los Premios Gardel sumó 13 estatuillas, consolidándose como la artista más premiada de la historia de la ceremonia.

Lali llenó cinco Vélez en 2025

El broche fue una gira demoledora por Argentina, Uruguay y España, con cierre multitudinario en La Rambla. El River, entonces, aparece como lo que es: la cima natural de esta era. Las entradas se pondrán a la venta desde el viernes 26 de diciembre a las 11 horas a través de AllAccess, con preventa exclusiva y luego venta general hasta agotar localidades. Con la mística encendida y una base de fans dispuesta a copar tribunas, el Monumental promete ser un ritual pop a cielo abierto.

Precios de las entradas para el show en River:

Campo delantero: $130.000 + cargo de servicio

Campo General: $70.000 + cargo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $110.000 + cargo de servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $75.000 + cargo de servicio

Platea Sivori media: $80.000 + cargo de servicio

Platea Sivori alta: $50.000 + cargo de servicio

Lali no solo llega a River: llega en estado de gracia. Con hits, con discurso, con público y con una era que pide estadio. El 6 de junio, el Monumental atiende... y el demonio queda en espera.