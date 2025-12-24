Redrado tildó de mentirosa a Luli Salazar y ella aseguró que tendrá que "pagar el retroactivo con intereses"

Luciana "Luli" Salazar aseguró que el economista Martín Redrado deberá pagar la cuota alimentaria de su hija Matilda y el retroactivo de todo lo que no abonó con intereses, luego de que él volviera a negar las acusaciones y su filiación con la niña. Según indicó el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hace tiempo que sufre las mentiras de la vedette, mientras que celebró estar felizmente enamorado de Lulú Sanguinetti.

"La finalidad de estas audiencias conciliatorias fue cerrar todo. Se hace un monto general por todas las causas que tenemos abiertas y se terminó. No se llegó a eso y ahora el Juez tiene que, basándose en lo que dice Defensoría, homologar los acuerdos. Y el señor Redrado no sólo va a tener que pagar el retroactivo con intereses, después va a tener que pagar mes a mes lo que corresponde, lo que está firmado", reveló Salazar ante América TV.

Luciana Salazar y su hija Matilda

Los medios habían filtrado un monto que hablaba de 10 millones de dólares, aunque finalmente se conoció que la propuesta había sido mucho más moderada. La modelo habría pedido 1,7 millones, para luego bajar su intención a 1,3. Mientras que desde el lado de Redrado la oferta habría sido de 600 mil dólares. Será la Justicia la que tome cartas en el asunto y defina cuánto tendrá que pagar.

En ese sentido y en diálogo con SQP, Redrado lamentó haber sufrido tantas mentiras por parte de su ex pareja. "Muchas veces se sugirió que yo era el padre de la criatura, se dijo que estaba embargado, que era deudor alimentario. No estoy en ninguna lista de deudores. Pago mis cuentas como cualquier argentino. Se han dicho muchas cosas, muchas mentiras que lamentablemente algunos las repiten", señaló.

El economista confesó que empezó una nueva vida con su pareja actual. "Estoy muy feliz con mi mujer. Mis hijos sufrieron presiones durante la relación anterior", recordó, mientras que celebró estar en una nueva etapa con Sanguinetti a quien declaró amar "con locura" y además consideró "una gran persona y una gran mujer".

"Estoy en otra etapa. Trabajando muchísimo en la Argentina y en el exterior. Cuando llegan estas audiencias en las que no hay acuerdo en general no soy yo quien llama a los periodistas cada vez que hay una audiencia, quién quiere tener notoriedad mediática con esto", cuestionó Redrado, en el sentido de la repercusión que busca Salazar. "Uno se cansa de tantas mentiras que se dicen durante el día a día y creo que se van aclarando con el correr de los hechos fundamentalmente", agregó.

Martín Redrado se cansó de Salazar y dejó todo en la Justicia.

"Como todo empezó como una relación de amor, después se transformó en presiones, presiones sobre mis hijos", insistió el economista. "Había conflictos y presiones permanentes. A veces uno para evitar conflictos cede a las presiones económicas, emocionales", reveló sobre las razones por las que accedió a firmar un acuerdo con Salazar.

"Acá hay temas de dinero que se están discutiendo. Esto no hay que discutirlo en los medios, en las redes sociales. Hay que discutir en la Justicia. Y en todo caso se ocupan de eso mis abogados. Yo trabajo permanentemente. Vivo como un economista profesional y dejo esos temas en mis letrados que me están defendiendo", cerró el ex funcionario nacional.