Maxi López llegó a Suiza y se reencontró con su familia: "Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef"

La actual pareja de Maxi López, Daniela Christiansson, realizó una publicación en la que mostró que su marido llegó a Ginebra, Suiza, para reencontrarse con ella y la hija que tienen en común, tras el accidente doméstico que sufrió en su casa con un aerosol de pintura que le explotó a un pintor, mientras el ex futbolista participaba de MasterChef Celebrity. Había viajado de urgencia tras la situación y Alejandro "Marley" Wiebe ya se transformó en su reemplazante.

"Mientras los esperábamos en el aeropuerto (Elle se durmió en el auto), tengo un montón de mensajes en los DMs, así que voy a hacer un posteo general. Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien", señaló la modelo sueca sobre lo que vivió desde este lunes. "Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas", añadió como para quitarle suspenso a la historia.

El reencuentro de Maxi López y su hija Elle, registrado por Daniela Christiansson.

Inclusive en una segunda historia se lo ve al ex delantero con su hija en brazos y unas pocas palabras para graficar la situación: "Por fin. Una semana así juntos", pidió, sobre la imagen de su marido y su niña de dos años y medio. "No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada", aclaró en la foto anterior con todo su descargo.

"Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo", aclaró más adelante.

Daniela Christiansson y su descargo en redes sociales tras la vuelta de Maxi López a su hogar en Ginebra, Suiza.

"¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos", sumó más adelante.

Según destacó, estar presente para los tres varones que López tuvo con Wanda Nara, era la razón principal de este viaje con su esposa tan cerca del parto. En el posteo, ella aclaró que este hecho la hace enormemente feliz tanto por él como por Valentino, Constantino y Benedicto. "También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa", reconoció en un momento.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef

"Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá. Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea", adelantó en su descargo Christiansson.

"No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca", explicó entre los cuestionamientos de por qué no lo acompañó. En el texto además aclaró que todo está bien con la madre de los hijos de su pareja, un rumor que había corrido en las últimas horas. "Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre", cerró la historia.

¿Marley reemplazará a Maxi López?

El último lunes la mujer había publicado lo que le había ocurrido en sus redes sociales: "¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Super tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto", escribió en una foto junto a su hija ese mismo día. "Estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día", añadió después. López no dudó tras las dos historias y se fue rumbo a Europa.