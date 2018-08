Cinthia, categórica contra Defederico: "No voy a permitir que ensucie mi momento de felicidad"

Matías Defederico se cansó de algunos “palitos” que le propinó su ex pareja, Cinthia Fernández, en las últimas semanas y decidió mandarla al frente. El futbolista no solo reveló que le pasa mensualmente alrededor de 100 mil pesos a la modelo, sino que además buscó dejarla mal parada con su actual pareja, Martín Baclini, al contar una singular actitud de la morocha para con él.

Según contó, cuando estaba a punto de viajar a Arabia Saudita, Cinthia le mandó un supuesto mensaje que, según él, sería motivo de separación con Baclini. “Fue un mensaje que yo, ahora que estoy en pareja, no se lo mandaría a ella”, completó Defederico.

Al mismo tiempo, si bien no lo confirmó, deslizó que la relación se quebró definitivamente en febrero, por una supuesta infidelidad de la panelista de Involucrados. Ya que, según explicó Defederico, a Baclini lo conoció durante el verano en Córdoba, cuando aún estaban en pareja.

Públicamente quiero salir en defensa de mi actual relación, en ningún momento le mande nada pero nada a Matías q me pueda separar de nada, en ningún momento , l motivo por el@q lo dijo no sé pero yo expresamente voy a defender mi relación — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

Y el gran hombre q tengo al lado q bajo ningún punto se merece ningún tipo de duda respecto de su pareja. Una gran mujer hace esto y siento q tengo q dar la cara respecto a ese tema. No mande ningún msj no hice nada pero nada de lo q expreso — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

Lo cierto es que Cinthia Fernández utilizó las redes sociales para desmentir a su ex marido y salir en defensa de su actual pareja: “Quiero salir en defensa de mi actual relación, en ningún momento le mandé nada, pero nada, a Matías que me pueda separar de nada, en ningún momento. El motivo por el que lo dijo no lo sé, pero yo expresamente voy a defender mi relación”.

Matias, y es lo único q me interesa contestar de su@descargo en el programa de Ángel de Brito! Hoy al rededor de las 14 hs me enteré porque no había visto esa parte de la nota, y me pareció gravísimo porque la persona que amo merece mi respeto — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

Y no voy a permitir que nadie ensucie mi momento de felicidad con el@ser que amo y q me salvo el alma. Tmb me voy a encargar públicamente de decirlo en tv — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

En esa línea, la modelo elogió a Baclini y aseguró que bajo ningún punto de vista se merece algún tipo de duda respecto a su pareja. “Una gran mujer hace esto y siento que tengo que dar la cara respecto a ese tema. No mandé ningún mensaje, no hice nada de lo que expresó Matías”, dijo.

Y siguió: “Esto me pareció gravísimo porque la persona que amo merece mi respeto y no voy a permitir que nadie ensucie mi momento de felicidad con el ser que amo y que me salvó el alma. También me voy a encargar públicamente de decirlo en televisión”.

Me interesa salir con dientes a defender mi relación de esta mentira ! Con dientes porq jamás le falte el respeto a mi pareja jamás ! Dsp d mi q digan lo q quieran q por cuestiones legales no puedo responder pero este punto si lo voy a responder porq — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

No voy a permitir q mi pareja dude un segundo de mi accionar y mi cuidado hacia el . Gracias — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

Cómo tengo un gran hombre por supuesto no dudo en ninguno momento pero si quiero demostrarlo por el amor incondicional q siento hacia el. Esto es algo personal q debo y quiero hacer — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 29 de agosto de 2018

Por último, Cinthia aseguró que “no va a permitir” que su pareja dude un segundo de su accionar y cerró: “Me interesa salir con dientes a defender mi relación de esta mentira. Con dientes porque jamás le falte el respeto a mi pareja jamás. Después de mi que digan lo q quieran, que por cuestiones legales no puedo responder, pero este punto si lo voy a responder”.