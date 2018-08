El desopilante audio de cuando Martín Redrado le confiesa a Luli Salazar que le hizo una brujería

En las últimas horas Luciana Salazar contó que descubrió una brujería en la casa de su ex pareja Martín Redrado. La rubia estalló en Twitter después de ver que el economista le había dedicado varios "me gusta" en su Twitter, por lo que finalmente, después del escándalo y las desmentidas, decidió contar toda su verdad en Intrusos y luego compartió el audio del momento en que descubrió la brujería.

Consultada por Moria Casán, Salazar aclaró que a pesar de haberse separado de su novio hace meses, lo cierto es que nunca dejaron de verse porque mantuvieron siempre una relación de amistad.

"Yo una de las condiciones que le puse a Martín cuando quiso seguir viendo a mi hija es que no me haga ningún juego. Le dije 'si estás en pareja prefiero que no nos veamos más' ", contó la mamá de Matilda, quien también agregó que ya no tiene más ganas de exponerse y que por eso le pidió a su ex que le avisara si se ponía en pareja formalmente para cortar entonces todo tipo de vínculo con él.

Luciana Salazar aseguró que a pesar de haberse separado, nunca perdió el contacto con Martín Redrado.

Sobre esto, desde el panel de Intrusos comentaron que había un rumor que decía que Redrado estaba en pareja con una mujer llamada Lulú Sanguinetti, a lo que Salazar respondió que entonces le había mentido durante muchos meses a la chica, porque ellos dos nunca se habían dejado de ver.

Además, le consultaron sobre la brujería que habría encontrado en la casa del economista, y sin pelos en la lengua, "Luli" reveló que todo el escándalo comenzó hace unos días cuando ella fue a visitarlo a su casa después de haber cenado juntos.

Es muy enfermo ( encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerias que lo descubri en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro https://t.co/yihlcefunT — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Frente a rumores que circulan en algunos medios, deseo aclarar que no estoy de novio con nadie. Conozco a esta persona con la que me vinculan sentimentalmente, pero no es mi novia. — Martín Redrado (@martinredrado) 21 de agosto de 2018 Ninguna Angel. Me chateo anoche cuando yo estaba sentado en un avion, acusandome de irme de viaje a una isla acompañado. No es cierto, viaje a Miami x un proyecto de banca digital. Le respondi esto y lamentablemente reacciono como lo vimos todos. Una pena — Martín Redrado (@martinredrado) 24 de agosto de 2018

Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer??? Eso no se anima a contarlo??? Hay testigos https://t.co/1T0M2QGKO3 — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

"Abro el freezer y veo un vaso color celeste con mi nombre. Entonces yo me puse blanca y me puse a llorar, porque para mí eso es una brujería. Él se puso pálido, me dijo 'no sé qué es', y yo le dije 'Martin fuiste vos'. Así que lo puse a descongelar para ver qué decía y él me perjuró que no había sido él hasta que me lo reconoció", reveló la rubia.

Según comentó, el economista le dijo que una amiga le había recomendado que hiciera eso para sacársela de la cabeza, porque no podía olvidarla.

"Ahí le dije 'si me querés borrar, ¿para qué me pedís vernos?', y nos pusimos hablar y yo sentí que él se desnudó y me contó todo. Me dijo que quería estar conmigo pero que muchas cosas le pesaban. Después pone un tweet negando que estuviera en pareja, y yo sabía que él estaba conociendo a alguien, entonces exploté porque no me parecía bien lo que estaba haciendo", aseguró, y agregó que luego de eso le dijo a él que ya no quería que viera más a su hija. "Ni siquiera es el padre, así que ya está, se terminó", dijo.

Por último, Salazar comentó que el viernes pasado fue a visitar a Martín Redrado a su oficina y que en esa situación él quiso besarla pero que ella se lo impidió.

"Todas las veces que él intentó estar conmigo, yo lo frené y le dije que no. Si él quiere iniciar algo ante la Justicia, va a salir perdiendo porque yo tengo pruebas de todo. Si hay algo a lo que no le tengo miedo, es a Redrado", cerró.