El Papa León XIV rompió el silencio tras las amenazas de Donald Trump y le advirtió: "No tengo miedo"

En un escenario internacional ya marcado por tensiones bélicas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de confrontación, esta vez con el papa León XIV. La disputa, que comenzó tras los comentarios del pontífice sobre la necesidad de buscar la paz en Medio Oriente y evitar el uso de la fuerza militar, escaló rápidamente cuando Trump respondió con un mensaje incendiario en su red social Truth Social.

El presidente yankee no dudó en calificar al Papa como un líder "débil con el crimen y terrible en política exterior", acusándolo además de favorecer a "la izquierda radical" . En su mensaje, Trump expresó su descontento con la postura del Vaticano respecto a la intervención militar en Venezuela y las tensiones con Irán: "No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela", escribió Trump, defendiendo sus decisiones militares como parte de su mandato: "Estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido".

León XIV

En un intento por subrayar su punto, Trump incluso comparó al pontífice con su hermano Louis Martin Prevost, un veterano de la Marina y ferviente seguidor del presidente: "Él lo entiende, y León no", sentenció Trump, dejando entrever su frustración por no contar con el respaldo del líder religioso. Como si esto no fuera suficiente, el presidente publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se lo muestra comparándose con Jesús , un gesto bastante sacrilégico para cualquier católico de a pie.

Lo inesperado es que la respuesta de León XIV no se hizo esperar. Desde Argelia, donde inició una gira por África, el Papa buscó apaciguar los ánimos sin ceder en sus principios. "Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: 'bienaventurados los que construyen la paz' ", afirmó el pontífice, marcando distancia de las acusaciones de Trump.

Trump se comparó con Jesús

León XIV dejó claro que su misión no es política, sino espiritual: "No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", señaló. Además, subrayó su determinación frente a las críticas y aseguró "no tener miedo" respecto a la posición que pueda tomar la Casa Blanca por sus dichos.

El Papa concluyó reafirmando su compromiso con la paz y la reconciliación en la que expresó que no va a "dejar de proclamar el mensaje del Evangelio, de invitar a todas las personas a buscar formas de tender puentes hacia la paz y la reconciliación". En un mensaje contundente dirigido a Donald Trump, León XIV sentenció: "Equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí es no comprender en qué consiste el mensaje del Evangelio", espetó contundente.