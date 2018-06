Tras las contradicciones de Inés, qué dicen los otros vecinos de Nahir Galarza sobre la madrugada del crimen

María Inés Correa vive en frente de la casa de los Galarza, ubicada sobre la calle Pronunciamiento, a pocos metros de la nueva costanera y de los boliches de la ciudad. Un barrio de clase media, tranquilo de día, pero que se convierte en un infierno durante los fines de semana de verano: la música de las discos y los adolescentes merodeando la zona hacen que dormir sea una “misión imposible” para muchos de la cuadra.

Nahir Galarza es la única imputada por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La cuadra se convirtió en uno de los escenarios claves de la investigación por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Ese fue el último lugar en el que estuvo antes de recibir dos balazos por parte de Nahir Galarza. Su cuerpo fue encontrado el 29 de diciembre pasadas las cinco y media de la mañana en el otro extremo de la ciudad. Lo habían asesinado a quemarropa.

“Salvo en verano, que hay mucho movimiento por los boliches, es una zona tranquila”, reconoce a BigBang una de las vecinas. No fue citada a declarar, ni tampoco se ofreció a hacerlo como María Inés. “No tengo mucho para aportar porque esa noche no escuché, ni vi nada raro. Si hubieran gritado me habría despertado”, suma.

Fernando fue asesinado a sólo cinco días de cumplir 21 años.

En la cuadra hay dos locales, pero cierran de noche. Uno de ellos es el de la abuela de Nahir, ubicado justo al lado de la casa de los Galarza; el otro, ubicado casi a mitad de cuadra oficia de kiosco-despensa y vende desde lácteos a hamburguesas. Al lado de la casa de Nahir se emplaza la sede de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Ciudad. En la esquina opuesta, ya sobre la rotonda de la Costanera, hay un bar.

La casa de los Galarza resalta a simple vista. Su fachada moderna y cuidada contrasta con la de las otras construcciones, un poco deterioradas. “La remodelaron hace poco. Antes estaba bastante mal. Era igual, la reja con el patio de la entrada; todo. Creo que construyeron el cuartito de arriba. Pero estaba medio venida abajo. No era lo que se ve ahora”, recuerdan en el barrio.

Así se mostró Nahir durante la segunda audiencia del juicio.

“No tengo mucho trato con ellos (por los Galarza). Sólo le pregunté qué había pasado (a Correa), porque te imaginarás que cuando estalló todo esto no lo podíamos creer. Ella me dijo que los había visto pelearse, lo que declaró en el juicio. Me contó que tenían una relación como tóxica, muy violenta. Pero no puedo dar fe de eso, porque yo no lo vi, ni escuché nada”, recuerda.

A Fernando, según los vecinos, no se lo veía mucho con Nahir. “Si se encontraban de noche, eso ya no lo sé porque no ando mirando a la madrugada qué es lo que hace cada uno. Me lo crucé a él un par de veces, pero era súper tímido. No recuerdo haber hablado, ni nada. Tampoco hablaba con ella. Parecía una chica tranquila”.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo mantuvieron una relación durante cinco años.

Otro de los vecinos del barrio, que también pidió no ser identificado, tampoco escuchó ninguna pelea aquella madrugada. “Me enteré a la mañana porque me llamó mi sobrina para contarme. No sabía nada. Ni siquiera se decía que lo había matado ella. Al principio no sabían quién había sido. Después, al día siguiente, nos enteramos que había confesado”.

Calor, juventud y el comienzo de la temporada de boliches. Ese era el clima que se respiraba en el barrio durante la madrugada del crimen. Las discos estaban abiertas. La música sonaba a lo largo de la Costanera. Y los vecinos, como todos los años, lidiaban con el ruido para poder conciliar el sueño.

Los padres de Nahir siguen viviendo en la misma casa.

Era jueves por la noche. Nahir salió a las once de la noche de su casa y caminó dos cuadras hasta el casino para tomarse un remís. El destino: la casa de Fernando. De allí, regresaron juntos y en moto cerca de la una de la mañana a lo de los Galarza. Salieron cuatro horas más tarde. Según María Inés, discutieron fuerte. Según los otros vecinos, no se escuchó nada.

El recuerdo que tienen los vecinos de la zona es muy distinto al que pincela María Inés, única citada a declarar. “Esperá a que declare la vecina”, aseguraban desde el entorno de Nahir. “Ella sabe muchas cosas, los vio pelearse esa noche”, sumaban. Era, en efecto, uno de los testimonios más esperados. ¿El motivo? Se suponía que iba a reforzar el argumento central en el que se basa la defensa de la asesina: que padecía violencia de género por parte de Fernando.

La vecina de Nahir declaró y quedó al filo de la imputación por falso testimonio.

No era la primera vez que declaraba. El jueves 11 de enero, sólo trece días después del homicidio, María Inés se presentó de forma espontánea ante la Fiscalía. Apuntó fuerte contra la víctima. “Para mí era un chico muy agresivo, muy altanero, sacado; no sé si por alcoholismo o qué, pero muy agresivo. Siempre que lo veía la tenía de los pelos, del cuello, la agarraba y había muchas bofetadas, cachetazos fuertes”.

Su versión de los hechos no cambió y las contradicciones se profundizaron, al punto que los abogados querellantes -Roberto Virué y Juan Carlos Peragallo- pidieron su imputación por falso testimonio. Qué declaró durante el juicio y cuáles son las inconsistencias de su relato.