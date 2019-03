La no tan sutil respuesta de Marcelo Tinelli a Mauricio Macri tras el palito con Majul

Fue un mes bisagra en la vida de Marcelo Tinelli. Después de muchos años de idas y vueltas, el conductor confirmó su intención de sumarse a la lista de candidatos para las elecciones de este año. Aunque todavía no sabe a qué fórmula se sumará, ni a qué cargo se postulará, su voluntad quedó expresada con contundencia: quiere desembarcar en la política.

La posible candidatura de Marcelo Tinelli generó miedo en La Rosada.

La primera reunión formal fue con Roberto Lavagna. Almorzaron juntos y acercaron posiciones. "Forma parte de las reuniones con gente de la sociedad civil, pero que tiene preocupaciones por el cuadro que estamos viviendo", precisó el ex ministro de economía. "Quiere hacer un aporte. Ahora lo vi más comprometido con ir adelante. Es un empresario exitoso y un productor importante", sumó.

En efecto, el desembarco de Tinelli en la contienda electoral complicó el mapa político para Mauricio Macri. El miedo a un candidato "outsider", que pueda desarticular la dinámica de la grieta que lo contrapone con Cristina Kirchner, no es menor. Si crecen los arengadores de la "tercera posición", sus posibilidades de la reelección se reducen y Macri lo sabe.

Fue por eso que el presidente aprovechó el mano a mano que tuvo con Luis Majul para dedicarles algunas palabras a sus eventuales rivales. En criollo: les bajó el precio tanto a Lavagna, como a Tinelli. Sobre el primero, recordó su paso por las administraciones de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde: "Lavagna tendría que tener más humildad, estuvo en todos los gobiernos anteriores".

El tweet de Marcelo Tinelli después de la entrevista de Mauricio Macri.

Pero a Tinelli lo atacó por otro lado. Se agarró del análisis del conductor, quien semanas atrás aseguró que tanto Cristina como Macri "tienen el boleto picado", y disparó: "Todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también de hacerse cargo de lo que cada uno dice. La última vez que nos vimos no me había dicho eso, había dicho que estaba interesado en participar con Cambiemos en política. Es más, habló muchas veces con María Eugenia (Vidal) y con Horacio (Rodríguez Larreta)", lanzó.

Ni lento, ni perezoso, el conductor recogió el guante y, aunque no lo mencionó, le respondió por elevación desde Twitter. Tomó una información del periodista Marcelo Bonelli que aseguraba que se bajaría de la candidatura y la desmintió, dejando abierta la puerta a futuras negociaciones: "Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto. Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta, podamos salir adelante".