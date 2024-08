Buscan quitarle la pensión de ex presidente a Alberto y advierten que Fabiola "está sola y tiene miedo"

La Fundación Apolo pidió este viernes de manera formal a la ANSES que revoque la pensión vitalicia de Alberto Fernández como ex presidente del país. Los miembros de la fundación, Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, advirtieron que el ex mandatario no cumple con los requisitos de "mérito y honor" debido a las graves acusaciones de violencia de género presentadas por su ex pareja, Fabiola Yáñez. Estas acusaciones se hicieron públicas días atrás, cuando durante una investigación diferente contra Alberto relacionada con presunto tráfico de influencia surgieron fotos y chats que demuestran que golpeó a su ex pareja.

Solicitan la baja de la asignación mensual vitalicia percibida por el ex Presidente Alberto Fernández.

Tras conocer este material, el juez federal Julián Ercolini abrió un nuevo expediente y contactó a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Finalmente, Yáñez decidió formalizar la denuncia desde Madrid, donde actualmente reside junto a su hijo Francisco. En la solicitud, la Fundación Apolo subraya que el juramento presidencial de Fernández, en el que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, fue violado, mencionando varios incidentes para respaldar su petición, incluyendo la fiesta en Olivos durante la cuarentena, el caso de los seguros, el vacunatorio VIP, y la reciente denuncia de violencia de género.

La fundación concluye que la conducta del ex presidente no es digna de "mérito y honor", lo que debería descalificarlo para recibir la pensión vitalicia. Por otra parte, la corresponsal de Alpha Media en Madrid, Ana Gerschenson, reveló detalles de la vida de la ex primera dama tras la denuncia que realizó contra su ex pareja. "Está sola, perseguida y tiene miedo", reveló la periodista. Lo cierto es que en las últimas horas se hicieron públicas las fotos en las que se ve Yáñez golpeada y tomaron viralidad los chats en las que ella le solicitaba a Fernández que dejara de golpearla. Los hechos investigados se dieron durante la presidencia.

Las fotos de Fabiola Yañez que están en la causa judicial

El pasado jueves, Yañez solicitó un recambio en sus custodios, designados por la administración de Unión por la Patria, por lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviará dos efectivos de la Policía Federal. En una entrevista a Radio Rivadavia, Gerschenson detalló: "Ellos se instalaron en diciembre, vino primero Fabiola Yáñez, en el barrio de Salamanca, es como una especie de Recoleta, donde hay todas marcas de lujo. Se los vio abriendo una cuenta en el Banco Santander. Cuando eran pareja también comiendo y celebrando la noche vieja en el Four Season, que está mil euros el cubierto".

Además, la cronista remarcó que "todo se rompió cuando se supieron de estas denuncias y de las fotos que se filtraron". "Hoy se la ve recluida en este departamento", narró además, y agregó: "Alberto Fernández estuvo hace un mes en el país, y tuvo una entrevista con la televisión española para hablar de Milei que cuando vino a España hizo mucho ruido y hay mucho enfrentamiento ideológico con Pedro Sánchez". Respecto al paso del ex mandatario en Madrid, contó: "Iba a ser asesor de Pedro Sánchez, no lo consiguió. Iba a dar clases en la Universidad Camilo José Cela y tampoco lo consiguió. De hecho iba y venía de Madrid por el tema de la jubilación de privilegio".

Frente al estallido de este escándalo, Gerschenson informó que "están llegando dos policías federales entre hoy y mañana y se complica un poco porque no hay buena sintonía entre el gobierno de Milei y el de Pedro Sánchez para poder coordinar cuestiones de seguridad". Asimismo, remarcó: "Patricia Bullrich está enviando a dos policías, porque Fabiola no confía. Está muy asustada y perseguida, tiene miedo de que alguien pueda filtrar información".

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Y sumó: "No está asustada por su vida sino por su seguridad porque fue todo tan violento". Según detalló además la corresponsal, el ex jefe de Estado brindó una entrevista a la televisión española, que aún no está publicada, mientras que su ex esposa se mantiene recluida en su casa de Salamanca, en compañía de su madre. "La última aparición pública fue en rastro, que es un mercado de San Telmo, y estaba sola, preguntando por libros antiguos y cuadros. Pudo salir porque estaba la madre con ella, ese es su entorno. Pero amigos no", precisó, y concluyó: "Está sola y perseguida, tiene miedo".