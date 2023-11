Las mentiras de Milei sobre los salarios en los 90: de los 200 pesos del Salario Mínimo a los precios de la convertibilidad

Javier Milei intenta dejar todo en las últimas horas antes de la veda electoral e intenta defender sus ideales y, sobre todo, la idea de dolarizar la economía, poniendo como ejemplo al ex presidente Carlos Menem con su Plan de Convertibilidad 1 a 1 y con la ola de privatizaciones, como el sistema de salud público y la educación.

Para el libertario, el concepto de "Estado" no debería existir y no funciona como tal porque el kirchnerismo se encargó de "estatizar" todo para obtener más poder, sin tener en cuenta de que, sin eso, muchas personas hoy no podrían haber ascendido en la escala social y tener, por ejemplo, una buena educación para llegar a la Universidad.

Javier Milei.

"Menem asumió con salario de 180 dólares y lo llevó a 1.800 dólares", aseguró en diálogo con La Nación Más el candidato presidencial de La Libertad Avanza, pero sin embargo, los números reales no le dan, ya que en la década del '90, el salario mínimo era de 200 pesos. Luego de intentar poner este ejemplo, prosiguió contando su plan: "El salario promedio en la Argentina es de 150 mil pesos y, lo que nosotros decimos, es que si logramos una estabilización exitosa, iríamos a un equivalente a lo largo de 4 años a 1.800 mil pesos", indicó.

Además, aseguró que "no le tiene miedo a alcanzar la gloria" porque poder hacerlo implica tomar riesgos y que está dispuesto a la medida de shock. "Si lo que identifican los argentinos hoy es un profundo sentimiento anti política y de un lado ponés a un político perfecto, ya está perdiste antes de salir", expresó.

Recibo de sueldo de 200 pesos en 2001

Que Javier Milei haya dicho que los salarios equivalían a 1800 dólares en la época del '90, representa un error, debido a que esa cifra está muy lejos de la realidad y no sirve para justificar su postura. De hecho, las cifras arrojadas por el Ministerio de Trabajo entre 1994 y 2001, tanto los trabajadores registrados como los que no están registrados, ganaban un promedio de 600 pesos, mientras que el salario mínimo estaba en 200 pesos, es decir, 200 dólares de la convertibilidad.

Mieli pretende hacer desaparecer el peso argentino.

Incluso, si se actualiza la cifra según la devaluación del dólar, el monto sería de 1100 dólares, con lo cual, sigue estando muy lejos a las ideas y cuentas imaginarias del libertario. La frase de Javier Milei no solamente es desmentida por los números que que arroja la historia, sino que también los usuarios de las redes sociales se encargaron en atacar al libertario, al contar sus experiencias propias con sus sueldos en los '90 y en la que remarcan que los trabajadores ganaban, al final del gobierno de Menem, menos de 1800 dólares (o pesos).