¿Hay tregua? Cande Tinelli habló con los dueños del restó del supuesto robo

En verano, Punta del Este es escenario de puestas glamorosas pero también de continuos escándalos. Y ahora, le tocó a Candelaria Tinelli ser la protagonista.

Cande Tinelli se cruzó duramente con los dueños del restaurante.

La joven fue a cenar al restaurante No me Olvides, en la zona de Maldonado, y vivió un mal momento al sufrir el robo de una cartera. Ni lerda ni perezosa, la hija de Marcelo Tinelli salió a contar todo en Twitter y acusó del hecho ilícito al personal del establecimiento.

Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay , o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante “No me olvides” en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018

Che Cande soy Nico Palacios de No Me Olvides, nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo qué pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos ❤️❤️❤️ — Juan García (@juanchi0607) 16 de enero de 2018

El mensaje de Candelaria recibió una respuesta de una cuenta identificada como "Juan García", cuyo dueño aseguró ser el propietario del local, Nicolás Palacios, quien es hijo de Cristina Greffier, la segunda esposa de Franco Macri, padre del presidente.

"Nos parecés un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir", señaló en su tuit. "Una cagada lo que pasó acá. No está bueno acusarnos sin estar 100% seguros. Nunca nos pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos".

Sin cuartel

Y aunque agradeció el mensaje, Tinelli no cejó en su empeño y lanzó otro tuit irónico en el cual pidió "disculpas por acusar a la gente de No Me Olvides" de robo.

Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides ,esta mal de mi parte.. al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imagine otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no se, se la chupo la tierra quizás. — Lelé (@candetinelli) 16 de enero de 2018

"Está mal de mi parte. Al no haber más gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imaginé otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no sé, se la chupo la tierra quizás", señaló mordaz publicando, además, una fotografía de un curioso cartel que en la puerta del local señalaba "se pierde un familiar, no se va a perder una cartera".

El particular cartel en la vereda del local.

Este no fue el único gesto de burla que tuvo No Me Olvides hacia Candelaria: en una fotografía que comenzó a circular por redes sociales, pudo verse a los trabajadores del restaurante disfrazados de ladrones, con armas de juguete, gorros a rayas y medias en la cabeza.

Los empleados se burlaron del "robo".

¿Caso cerrado?

Más allá de los gestos irónicos, lo cierto es que el personal del restaurante parece haber cerrado el asunto diplomáticamente. Según le contó a BigBang César Villalba, encargado del lugar, Tinelli se comunicó con ellos y la charla fue conciliadora.

No Me Olvides prefirió cerrar el asunto.

"Se ve que se dio cuenta de que las cosas no habían sido como ella dijo. Le pedimos que hiciera la denuncia porque quizás así podíamos pedir el registro de las cámaras que hay en la esquina del local, pero no la hicieron así que tal vez la cartera apareció o se dieron cuenta de que no hubo robo", expresó.

Villalba también aclaró que la cartera no pertenecía a Candelaria sino a una de las amigas que estaba junto a ella esa noche. De acuerdo al encargado, la velada transcurrió de manera tranquila hasta las 4 de la madrugada.

"La noche terminó normalmente, ellos se fueron y volvieron porque habían perdido la cartera", agregó. "Admitieron no acordarse de dónde la habían dejado, preguntaron acá y dejaron un teléfono por si la encontrábamos. Incluso los ayudamos a buscar en unas macetas grandes que hay afuera por si se había caído ahí. Pero ellos asumieron que podrían haberla perdido en cualquier lado, y se fueron sin ningún problema".