"Me escondió la tablet": la increíble justificación de la madre golpeadora

Un video en el que aparece una mujer golpeando a su hija se viralizó y generó indignación. Se trata de una madre violenta que quedó escrachada cuando le da una feroz paliza, a quien le reclama una tablet. Las imágenes fueron registradas por un familiar y puestas luego a disposición de Minoridad del municipio de Bahía Blanca, que ya se encuentra interviniendo en el caso.

En un grupo de Facebook "escracharon" a la mujer. Se llama Belén Arzola y figura en la red como Beelu. Entre los últimas publicaciones la mujer hizo un insostenible descargo en el que explicó los motivos de su ataque feroz contra su hija de 3 años. Lo aberrante es que en la descripción de su puesto laboral escribió "cuidando y amando a mis hijas".

"Estos hijos de re mil putas que me escrachan por (considerarme) la peor madre que soy y nada que ver. Mi hija me escondió la tablet y ustedes ni saben lo que hizo, asi que no pueden hablar ni mucho menos opinar sin saber", sostuvo en su defensa. Y continuó con su descargo.

La defensa que luego borró.

"Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, y ustedes no se tienen que ni meter siquiera ni tampoco escracharme por que la cagada a palos se lo merecía, no le pegué por que quería y ahora todos estos hijos de putas!!. Y a mi no me van a quitar mis hijos" siguió.

Belén dio de baja su perfil.

La cuenta ya fue eliminada, pero distintos usuarios capturaron algunos de sus posteos y fotos y los comparten para mantener activo un escrache público.