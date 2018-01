Núñez Carmona, socio de Boudou, en libertad: "En la cárcel jugábamos al fútbol"

José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, obtuvo la libertad tras ser excarcelado en un fallo dividido de la Cámara Federal porteña. El hombre, investigado en la causa Ciccone, sorprendió a la prensa con sus declaraciones tras abandonar la prisión: “La pasamos bien en la cárcel, jugamos al fútbol”.

Así salía Núñez Carmona de la prisión.

"Estoy contento, no voy a hablar de la causa. Habría que ver el tema de las prisiones preventivas, porque no están bien manejadas, pero no solamente por esta causa", aseguró al dar sus primeros pasos hacia el vehículo de su abogado. Y agregó: “Fue una experiencia difícil, pero la pasé bien".

El socio del ex vicepresidente dijo que ve "muy bien" a Boudou y a Carlos Zannini, con quienes jugaba "partidos de fútbol" y hablaba de la "vida".

Pasadas las 22, Núñez Carmona abandonó el Penal de Ezeiza, donde cumplía su prisión preventiva desde el pasado 3 de noviembre, cuando fue detenido en su departamento de Puerto Madero por orden del juez federal federal Ariel Lijo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, donde se los acusó por asociación ilícita y lavado de dinero.

Entre los argumentos por los cuales obtuvo la excarcelación, la Cámara Federal porteña consideró que la causa "transcurrió a un ritmo carente de dinamismo" y que tampoco se vio acompañada de una correlativa actividad jurisdiccional que la respaldara". También responsabilizaron por esto al fiscal de la causa, Jorge Di Lello, ya que "la prueba con la que se detuvo a Boudou constaba en la causa hace cinco años ", indicó Pociello Argerich.

Boudou, detenido.

Hoy mismo, Núñez Carmona deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para notificarse sobre su nueva situación ante la justicia.

Por su parte, Boudou seguirá detenido en Ezeiza. Si bien logró la excarcelación en esta causa, después del voto mayoritario de la Sala de feria de la Cámara Federal porteña, aún debe resolverse su prisión preventiva en la investigación donde se lo procesó por peculado al rendir tres viáticos con facturas apócrifas, durante un viaje a París cuando era ministro de Economía.