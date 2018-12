2

Tras el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno ahora analiza otorgar un plus de $4.000 por única vez para beneficiarios de diversos programas sociales.

No incluiría a quienes cobren la Asignación Universal por Hijo, que recibirán un plus de $1.500 por única vez este mes. Sin embargo, la medida no incluiría a los jubilados y pensionados.