Quién es Caio, el delantero del Al Ain que se "cog... a River", según la obscena "actualización" de Wikipedia

River, completamente apático y sin ideas, cayó derrotado en la tanda de penales en la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al-Ain F.C, el campeón la Liga Árabe del Golfo de Emiratos Árabes Unidos. Si bien el conjunto local supo defenderse y golpear en el momento justo, una de sus máximas estrellas representó un fuerte dolor de cabeza para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El jugador brasileño enloqueció a los defensores de River.

Hablamos de Caio Lucas Fernandes, el extremo brasileño del equipo árabe que enloqueció a la defensa de River, sobre todo a Gonzalo Montiel, quien nunca pudo hacer pie y detener al hábil jugador de 24 años. Si bien nació en Araçatuba, Brasil, no tardó en mudarse a Japón en 2011 a los 17 años, luego de no ser tenido en cuenta por los entrenadores de San Pablo.

GOL DE CAIO (Min.51)

RIVER PLATE 2-2 AL AIN pic.twitter.com/9ir3WxMz7S — Pol Muñoz (@PolMb10) 18 de diciembre de 2018

Y es que al ver que no podía cumplir con su sueño de convertirse en jugador profesional, abandonó las juveniles del San Pablo e intentó probarse en el Santos FC y el Palmeiras, pero su suerte no cambió y no fue aceptado por ninguno de los equipos brasileños.

Cuando estaba dispuesto a renunciar al fútbol y comenzar a trabajar en una profesión alejada a la pelota, una universidad japonesa que jugaba en Birigui posó sus ojos en él. A partir de ahí, y con la oferta de jugar en Japón en mano, Caio no lo dudó y se inscribió en Chiba Kokusai High School en Kimitsu y jugó al fútbol en el club escolar hasta que logró graduarse.

Caio celebrando el empate ante el Millo.

Al finalizar sus estudios, el extremo brasileño se unió al club Kashima Antlers de la J1 League en 2014. En su primera temporada profesional, Caio convirtió ocho goles y logró clasificar al equipo a la Liga de Campeones de la AFC. Además, fue nombrado “Jugador Joven del Año”.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a mudarse a Emiratos Árabes Unidos, para fichar Al-Ain F.C, club con el que logró eliminar a River (con un gol suyo incluido) de la semifinal del Mundial de Clubes, conquistar la Liga Árabe del Golfo y la Copa de los Presidentes del mismo país.

El perfil del jugador fue modificado una vez terminado el partido.

Fue tal el nivel de juego que demostró Caio ante el Millonario, que los usuarios de Wikipedia no tardaron en modificar la enciclopedia online apenas terminó el partido para referirse a este hecho: “Caio Lucas Fernandes, conocido simplemente como Caio , es un futbolista brasileño que juega como extremo del Al Ain FC. Se cog.. a River en la semifinal del Mundial de Clubes”, se podía leer en la plataforma.

Sofía y Etel Sánchez, las mellizas.

La vida del extremo de 24 años tiene otro dato llamativo: se casó con la nadadora argentina Sofía Sánchez, quien actualmente lo representa. Se conocieron en los juegos Olímpicos de 2016 y desde entonces están juntos. Para todos aquellos clubes que estén interesados en contratarlo, deberán llegar a un acuerdo con su mujer. Ojo, su valor en el mercado es de 2.5 millones de euros.