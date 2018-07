Morbo, sexo y crimen: las 6 claves de la filtración del video porno de Nahir Galarza

En las últimas horas se dieron a conocer las imágenes que la joven no quería que se difundieran, y por las que había amenazado con suicidarse si eso ocurría.

A tan sólo unos días de que se conociera la sentencia a cadena perpetua a Nahir Galarza por el asesinato de Fernando Pastorizzo, se filtró un video en el que se podía ver a la joven practicándole sexo oral. El mismo fue incorporado como carga probatoria en la causa para demostrar el vínculo que existía entre ambos. Quiénes tuvieron acceso y por qué formó parte del juicio: todo lo que tenés que saber del video.

Nahir amenazó con suicidarse si se conocía el video.

1- Quién lo grabó y de dónde salió

El video fue obtenido por el cuerpo de criminalística de Gendarmería que intentó acceder al celular Motorola de Fernando. Como el dispositivo no se pudo desencriptar, accedieron a la información de la computadora del joven en la nube. Allí estaba el video íntimo. El mismo fue grabado por la víctima y, según pudo saber BigBang, tuvo lugar en la casa de los Galarza.

Los fiscales le entregaron la causa completa al tribunal con el video íntimo en un DVD. Se suponía que que el mismo se encontraba en poder de los jueces y bajo llave. Lo que aún no se sabe es cómo se filtró.

2- La estrategia

La querella que representó al papá de Fernando quiso que en todo momento el video se incorpore a la causa para así comprobar el vínculo que mantenían ambos jóvenes; algo que desde la defensa de Nahir intentaban negar, pero que el Tribunal dio por acreditado y por eso condenó a perpetua a Galarza.

El celular de Fernando no había podido ser desencriptado.

3- La amenaza

El lunes 11 de junio el abogado querellante pidió exhibir el video íntimo grabado por la víctima, aunque solicitó antes que se retiraran los medios del lugar. Ante esta posibilidad Nahir anunció que se suicidaría si era difundido.

“Me tienen humillada, me tienen podrida. ¿Es necesario que muestre ese video? ¿Por qué lo quiere mostrar? Si usted muestra ese video va a ser el responsable de que yo me suicide”, le dijo Nahir al abogado Juan Carlos Peragallo al finalizar la audiencia.

4- El contexto y el morbo

“El día que pedí pasar el video, solicité que se desalojara la sala; que se fueran los periodistas y toda la gente. Jamás tuvimos la mala intención de ofender a nadie. Lo hicimos para probar el vínculo, uno de los objetivos que teníamos”, explicó Carlos Peragallo, querellante por parte del padre de Fernando Pastorizzo. Ese día, el juez Mauricio Derudi frenó la audiencia y determinó que lo vería a puertas cerradas.

Desde entonces, la grabación se convirtió en el contenido pornográfico más buscado del país. Fueron dos semanas en las que los usuarios, cargados de morbo, buscaron sin parar los dos minutos de video íntimo.

5- Quiénes tuvieron acceso al video

Tres semanas antes del inicio del juicio, el material también había sido visto por los fiscales Sergio Rondoni Caffa y Lisandro Beherán. "Vi el video cuando tuve acceso a la cuenta de Gmail (de Fernando). Vi no tantos videos, más fotos", reconoció Rondoni Caffa. Para la fiscalía ese fue "un video más". "Una filmación de ese tipo la puede hacer gente que ni siquiera tiene una pareja, incluso amantes casuales. Por eso es que la fiscalía no le dio tanto ímpetu al video. Por eso no lo ofrecimos como prueba", precisó el fiscal. Sin embargo, todas las partes (jueces, abogados querellantes, abogados defensores y fiscales) negaron tener una copia del mismo.

6- Viralización

El video se encuentra actualmente en poder del Tribunal Oral. La fiscalía dio cuenta de que entregó el original sin hacer copias, aunque no descartó que la defensa o las querellas pudieran haberlas obtenido.

La posibilidad de que el material haya circulado antes del homicidio fue descartada. El último perito de Gendarmería reportó que la última descarga fue el 27 ó 28 de diciembre, un día antes del crimen.

Por otro lado, la defensa de Pastorizzo hizo hincapié en el circo mediático que tuvo lugar desde que el caso se tornó de interés nacional. Tal es así que el padre de Nahir llegó aceptar los servicios de Jorge Zonzini, quien se presentó como el “manager de medios” de Nahir y quien fue encargado de difundir conversaciones y chats entre ambos jóvenes.

Este martes el abogado de Nahir pedirá una medida de amparo para frenar la difusión del video.

Uno de los abogados de Nahir, José Ostaloza, indicó que este martes, con el retorno de la actividad en Tribunales, solicitará una medida de amparo para evitar que se siga difundiendo el video íntimo. "Además, queremos saber de dónde salió”, anticipó a Bigbang.